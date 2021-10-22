​Bir gün önce helalleştim

Gazetecilerin, “Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmeleri” üzerine Erdoğan, “Allah razı olsun, sağ olun. Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var.” karşılığını verdi. Bayraktar’ın çok uzun süredir rahatsızlığının olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Afrika’ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabb’im inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler” ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:18 Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu: 'Asla yol alamazsınız' denilen dönemde bildiği yoldan asla sapmadı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, 'Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı.



20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler.' ifadelerini kullandı.

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Bayraktar ailesine taziye ziyareti.

Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Hadımköy’deki Baykar Savunma üretim tesisine gelen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

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