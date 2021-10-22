Gündem Bir gün önce helalleştim
ANKARA

Bir gün önce helalleştim

Afrika dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, milli İHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar’ın vefatıyla ilgili “Güçlü bir azmi vardı. İHA-SİHA’ların geliştirilmesi böyle oldu. Uzun süredir rahatsızlığı vardı. Afrika’ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Mekanı cennet olsun” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir gün önce helalleştim
Özdemir Bayraktar

Gazetecilerin, “Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmeleri” üzerine Erdoğan, “Allah razı olsun, sağ olun. Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var.” karşılığını verdi. Bayraktar’ın çok uzun süredir rahatsızlığının olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Afrika’ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabb’im inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu: 'Asla yol alamazsınız' denilen dönemde bildiği yoldan asla sapmadı
OYNAT 03:18
Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu: 'Asla yol alamazsınız' denilen dönemde bildiği yoldan asla sapmadı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, 'Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı.

20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler.' ifadelerini kullandı.

Bayraktar ailesine taziye ziyareti.
Bayraktar ailesine taziye ziyareti.

Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Hadımköy’deki Baykar Savunma üretim tesisine gelen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
HAYAT
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti


50 yıl yetecek

50 yıl yetecek

​KKTC'ye sağlanan can suyu 6'ncı yılına girdi, halk memnun.
Türkiyenin girişimi sonuç verdi

Türkiye'nin girişimi sonuç verdi

​İngiltere'de Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu.
Atölye okul oldu

Atölye okul oldu

​Askeri araçları yerli kabloyla donattı.
Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Hastalansalar bile ayakta atlatabileceklerini düşünüyorlar.
Başhekim açığa alındı

Başhekim açığa alındı

​Şehit askerin hastaneye getirilmesinde ihmal iddiası vardı.
Mossad ajanı çıktı

Mossad ajanı çıktı

Yakın çevresi Filistinli M.S.'nin İsrail tarafından kaçırıldığını söylüyordu.
MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.
Soros ne ise Kavala odur

Soros ne ise Kavala odur

Erdoğan'dan Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen büyükelçilere sert tepki.
Bir gün önce helalleştim

Bir gün önce helalleştim

"Uzun süredir rahatsızdı. Helalleşip Afrika'ya hareket ettik."

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
Ekonomiye can suyu

Ekonomiye can suyu

​Merkez Bankası faizi 2 puan düşürdü.
F-35 için ABD’ye 3 seçenek

F-35 için ABD’ye 3 seçenek

​"Ya programa geri döneceğiz ya uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler."
İşkencenin fotoğrafı

İşkencenin fotoğrafı

​Atina yönetiminin göçmenlere şiddeti bitmek bilmiyor.
Bir seminer 700 bin lira!

Bir seminer 700 bin lira!

​CHP'li Maltepe Belediyesi 2 günlük seminer için 700 bin lira ödemiş.
Esed okul yolunda katletti

Esed okul yolunda katletti

E​riha'daki katliamdan geriye hüzün ve gözyaşı kaldı.
10 bin yeni okul 750 anaokulu

10 bin yeni okul 750 anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için harekete geçti.
MHK Başkanı Tatlı istifa etti

MHK Başkanı Tatlı istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kararlı tavrı istifaları ardı ardına getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.