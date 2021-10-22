​Bir gün önce helalleştim

Gazetecilerin, “Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmeleri” üzerine Erdoğan, “Allah razı olsun, sağ olun. Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var.” karşılığını verdi. Bayraktar’ın çok uzun süredir rahatsızlığının olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Afrika’ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabb’im inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler” ifadelerini kullandı.
Bayraktar ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Hadımköy’deki Baykar Savunma üretim tesisine gelen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.