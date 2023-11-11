Bir günde iki önemli istifa

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından parti üyeliğini sonlandırdığı görseli paylaştı. İYİ Partili Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.