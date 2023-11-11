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Bir günde iki önemli istifa

İYİ Parti’de mayıs seçimlerinin ardından başlayan istifalara dün Durmuş Yılmaz ile Bahadır Erdem de eklendi.

Haber Merkezi
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:54 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz.

Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz.

Partinin kurucular kurulunda yer alan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını sosyal medyadan duyurdu. Yılmaz’ın İYİ Parti’nin iktidara gelmesi halinde bakan olacağı konuşuluyordu. Yeni Şafak’ın ulaştığı Yılmaz, “Artık İYİ Parti’ye ilişkin hayallerinin kalmadığını” söyledi. Akşam saatlerinde de eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem istifasını duyurdu. Erdem, seçimde muhalefetin başarısız olduğuna işaret ederek isim vermeden Akşener’in kararlarını eleştirdi.



#Siyaset
#İstifa
#İYİ Parti
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