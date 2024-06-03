Bir haftada 415 bin trafik cezası

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini, 415 bin 795 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Denetimlerde çakarlı araç mevzuatına uygun olmayan 312 sürücü hakkında işlem yapıldı. Çakarlı araç mevzuatı dışında kullanılan sesli ve ışıklı cihazlara her bir araç için 6 bin 440 TL ceza kesildi.

Denetimlerde periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309 sürücü tespit edildi. Muayenesi gecikmiş her bir araca bin 507 TL ceza uygulanırken hız ihlalinde bulunan 112 bin, ehliyetsiz araç kullanan 13 bin 964 sürücü ise cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382 sürücü tespit edildi ve sigortasız araçlarla birlikte bu sürücülerin her birine 690 TL ceza kesildi.