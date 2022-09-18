Gündem Bir haftada üç bin kişi sınır dışı edildi
ANKARA

Bir haftada üç bin kişi sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 81 bin 721'e ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir haftada üç bin kişi sınır dışı edildi
BİR HAFTADA 3 BİN 5 SINIR DIŞI

Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

5 BİN 216 DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİ

"Türkiye göçü yönetiyor" etiketiyle yapılan videolu paylaşıma göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 5 bin 216 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 214 bin 534 oldu.

DÜZENSİZ GÖÇLE ETKİN MÜCADELE

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1870'inin Afganistan uyruklu, 271'inin Pakistan uyruklu ve 3 bin 115'inin diğer uyruklardan olduğu belirtildi.

BİR HAFTADA 3 BİN 5 SINIR DIŞI

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri de Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla aralıksız sürüyor. Sadece 9-15 Eylül tarihleri arasında, 1238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Geçen hafta da 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirilmişti. Böylece 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 81 bin 721'e ulaştı.

Ayrıca geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 755 olduğu bildirildi. Bunların da 3 bin 93'ünün Afganistan uyruklu, 4 bin 995'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 667'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

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