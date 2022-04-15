'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında

Mehmet Tevfik Göksu: Türk düşmanlarının piyonu haline gelen belediye başkanına 'zavallı' denir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin faaliyet raporunu eleştirdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'li bakanlara ve kendisine sürekli 'zavallı' dediğini belirten Göksu, 'zavallı' kelimesinin tanımını yaptı.



Göksu, 'Seçimden önce 'Kimseyi işten atmayacağım' diye namus sözü verip tutmayana, 3 yıl gibi kısa bir zamanda kendisine oy verenleri bile hayal kırıklığına uğratacak kadar beceriksiz bir yönetim sergileyene, temel atmama töreni düzenleyip, törende kimse kendisini alkışlamayınca 'Yapraklar beni alkışlıyor' diye kendini avutana, gelmiş geçmiş en başarısız İBB Başkanı madalyasını almak üzereyken narsist duygularla, 'Ben Ekrem İmamoğlu, herkes karşımda ceketini ilikleyecek' diyerek narsisizm çukuruna düşene zavallı denir. Kendi siyasi kariyeri için yabancılar önünde anlamadığı konuşmalara bile 'I'm okey' diyene zavallı denir. Türkiye düşmanlığıyla maruf, öne çıkmış bir yabancı siyasetçinin 'Artık kartları yeniden oynama zamanı geldi. Bizim için de en iyi kartlardan biri İBB Başkan'dır' diye Türk düşmanlarının kartı haline gelenlere zavallı denir. Bu 3 yıl İBB tarihine, kaybolmuş ve CHP'lilerin gelip arpalığa çevirdiği, fetret dönemi olarak yazılacak bir 3 yıl olacaktır.' dedi.