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Gündem Bir iftar yemeği de böyle bitti CHPli ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında
POLİTİKA

'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında

CHP'li isimlerin Ramazan ayında rakı sofrasından resimleri gelmeye devam ediyor. Skandala imza atan son isim CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu. Sosyal medyada “Bir iftar yemeği de böyle bitti” notuyla paylaşılan fotoğrafta CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal’ın ramazan ayında rakı masasında olduğu görüldü. Görüntüler tepki çekince paylaşımı yapan Mehmet Bilgili isimli kişi kısa sürede fotoğrafı sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir iftar yemeği de böyle bitti: CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında, Erol Sarıal Kimdir?
CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal’ın ramazan ayında rakı masasında.

Ramazan ayında rakı masasına oturan son CHP'li Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu.

"BİR İFTAR YEMEĞİ DE BÖYLE BİTTİ"

Sosyal medyada Mehmet Bilgili isimli şahıs tarafından "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı.

Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde kurulan rakı masasında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da olduğu görüldü.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

Görüntüler tepki çekince paylaşımı yapan Mehmet Bilgili isimli kişi kısa sürede fotoğrafı sildi.

"ARKADAŞIM YANLIŞ RESMİ İŞARETLEMİŞ"

Konuya ilişkin Sarıal'dan açıklama geldi. Sarıal, "Söz konusu resmin Şubat ayı başlarında çekildiğini düşünüyorum. İlgili arkadaşla görüştüm. Bana akşam evinde resmi paylaşmak için telefonundan seçerken yanlış resmi işaretlediğini, ertesi gün farkına vardığını söyledi" iddiasında bulundu.

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal.
CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal.

İLK İSİM O DEĞİL

Ramazan ayında rakı sofrası kurarak sosyal medyaya görüntüleri düşen ilk isim Erol Sarıal değil.

Daha önce CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu ve taciz ve darp iddiası sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ile CHP'li Bodrum Meclis üyesi Kemal ramazan ayında rakı masasından görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Vedat Avcu'nun görüntülerinin yer aldığı paylaşımda "Ramazan karşılaması yapıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
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CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
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CHP'li Özgür Özel: Bir iki kadeh içkiyi günah görmeyen piyangoyu haram saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var
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