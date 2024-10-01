logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Bir kilometrelik çöp yolu

Bir kilometrelik çöp yolu

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Bartın’da katı atıkların toplandığı vahşi depolama alanı dolunca kimliği belirsiz kişiler çöpleri, alana ulaşımı sağlayan 1 kilometrelik yola döktü. Yol çöp yığınlarından dolayı kapandı, akan sular ırmağa karıştı. Çevre Bakanlığı, çevre felaketiyle ilgili inceleme başlattı.

Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu. Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.


BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır." Öte yandan geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle Rize Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin TL para cezası uygulamıştı.



İzmir'de CHP'li Belediyelerin hizmetsizlik yarışı: Yüzülebilir Körfez

İzmir Körfezi'nde günden güne artan kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri devam ediyor, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle de insanlar nefes almakta dahi zorlanıyor. CHP'li İzmir Belediyesi ise yaşanan çevre felaketine duyarsız kalmakla yetiniyor. Ancak bu durum sadece şu anki CHP'li yönetime ait bir boş vermişlik değil. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen ve 2019'a kadar görevini sürdüren Aziz Kocaoğlu, İzmir Körfezi'nin 'yüzülebilir' bir hale getireceğini vadetmişti. Kocaoğlu'nun gerçekleştirmediği bu vaadini 2019 yılındaki seçimde yönetime gelen Tunç Soyer de sürdürdü. İzmir Körfez'ini temizlemek adına yatırımlar gerçekleştirdiğini ve 'yüzmenin hayal olmaktan çıktığını' iddia eden Soyer, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına 'kokmayan bir Körfez devrettiğini' ileri sürmüştü. Ancak Körfez yine kaderine terk edilmişti. Soyer'den sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralan Cemil Tugay da göreve gelir gelmez Körfez'deki kokuyu gidereceğini vadetmişti. Ancak İzmir Körfezi günden güne daha kirlendi ve insanlar artık kokudan nefes alamaz hale geldi. CHP'li belediyelerin bu yerine getirmediği vaatlerini ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan gündeme getirdi. X hesabından bir video paylaşan İnan, "Her dönemin ortak vaadi: Yüzülebilir Körfez" ifadelerini kullandı.


#bartın
#çevre kirliliği
#Çevre Bakanlığı
#aktüel

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?