Bir kilometrelik çöp yolu

Bartın’da katı atıkların toplandığı vahşi depolama alanı dolunca kimliği belirsiz kişiler çöpleri, alana ulaşımı sağlayan 1 kilometrelik yola döktü. Yol çöp yığınlarından dolayı kapandı, akan sular ırmağa karıştı. Çevre Bakanlığı, çevre felaketiyle ilgili inceleme başlattı.
Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu. Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.
BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır." Öte yandan geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle Rize Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin TL para cezası uygulamıştı.