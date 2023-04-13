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Bir konteynerle başladı eğitim köyüne dönüştü

Hatay’da gönüllü öğretmenler, bir konteynerde 22 öğrenciyle başladıkları eğitim serüvenini, 2 ayın sonunda 600 çocuk kapasiteli ‘eğitim köyü’ne dönüştürdü. 12 öğretmen arkadaşıyla ders veren Erhan Gümüş, “Sadece eğitim boyutunda değil, kıyafet, yiyecek gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp onlarla ilgileniyoruz” dedi.

04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatay'da 'eğitim köyü'.

Hatay'da 'eğitim köyü'.

Depremlerin etkilediği Hatay’ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından bir konteynerde 22 öğrenciyle başlayan eğitim serüveni, yaklaşık 2 ayın sonunda 600 çocuk kapasiteli “eğitim köyü”ne dönüştü. Fen bilimleri öğretmeni Erhan Gümüş ile 12 öğretmen arkadaşı, ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi’ndeki Adem Nural İlkokulu karşısında hayırseverler tarafından temin edilen konteynerde 24 Şubat’ta 22 öğrenciye eğitim vermeye başladı. Sosyal medyada yayılan eğitim serüveninde hayırseverlerin desteğiyle konteyner sayısını 20’ye çıkartan öğretmenler, öğrenci sayısını da 600’e yükseltti.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BÜYÜDÜ

İsmail Cem Parkı içine 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar 18 dersliğin kurulduğu eğitim alanına “100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü” adını verildi. “Eğitim köyü”nün öğrencileri, öğretmenlerin ve gönüllerin desteğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sunmak için gösteriler hazırladı.

100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü’nün kurucularından olan öğretmen Erhan Gümüş, günde 4 saat ders yaptıklarını anlatarak “Bir saat ise oyunlar ve iletişim becerileri gerçekleştiriyoruz. Gönüllülerimiz sadece eğitim boyutunda değil, kıyafet, yiyecek gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları için ders çıkışında onlarla ilgileniyoruz. Kimin neye ihtiyacı var, ayakkabısı mı, kıyafeti mi eksik onların notlarını alıyoruz, gönüllülere iletiyoruz. Onlarda bize iletiyor, güzel bir bağ oldu aramızda” dedi.

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Okulun gönüllü matematik öğretmeni olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Necmi Güner ise sosyal medya üzerinden haberdar olduğu öğretmenlere ulaşarak çocuklar için görev aldığını söyledi. Gönüllü olarak matematik dersleri verdiğini anlatan Güner, “Çocuklara matematik öğretmekten mutluyum. Öğrencilerin sayısının her geçen gün artması mutluluk veriyor. Daha fazla insana dokunmuş oluyoruz.” diye konuştu.


Konteyner kentte okular hazır: İçinde anaokulu ilk ve ortaokul bulunuyor
Konteyner kentte okular hazır: İçinde anaokulu ilk ve ortaokul bulunuyor

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde yaraları saran, barınmadan enkaz kaldırma makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe kadar tüm imkanlarını seferber eden, Kalyon Holding’in Gaziantep İslahiye’de kurduğu konteyner kenti gezdik. 52 bin metrekarelik alana kurulan ve toplam 525 konteynerden oluşan Kalyon Konteyner kentte anaokulu, ilkokul, ortaokul, çocuk oyun alanı, sosyal giyim ve gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, revir, kadınlar hamamı, çamaşırhane, yemekhane ve fırın depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremzedeler için hazırlanan konteynerler da ise 6-8 kişilik yatak kapasitesi, soba, çalışma masası, dolap ve televizyon bulunuyor.


#Eğitim
#Deprem Bölgesi
#Konteyner
1 saat önce
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