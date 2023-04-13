Bir konteynerle başladı eğitim köyüne dönüştü

Depremlerin etkilediği Hatay’ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından bir konteynerde 22 öğrenciyle başlayan eğitim serüveni, yaklaşık 2 ayın sonunda 600 çocuk kapasiteli “eğitim köyü”ne dönüştü. Fen bilimleri öğretmeni Erhan Gümüş ile 12 öğretmen arkadaşı, ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi’ndeki Adem Nural İlkokulu karşısında hayırseverler tarafından temin edilen konteynerde 24 Şubat’ta 22 öğrenciye eğitim vermeye başladı. Sosyal medyada yayılan eğitim serüveninde hayırseverlerin desteğiyle konteyner sayısını 20’ye çıkartan öğretmenler, öğrenci sayısını da 600’e yükseltti.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BÜYÜDÜ

İsmail Cem Parkı içine 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar 18 dersliğin kurulduğu eğitim alanına “100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü” adını verildi. “Eğitim köyü”nün öğrencileri, öğretmenlerin ve gönüllerin desteğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sunmak için gösteriler hazırladı.

100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü’nün kurucularından olan öğretmen Erhan Gümüş, günde 4 saat ders yaptıklarını anlatarak “Bir saat ise oyunlar ve iletişim becerileri gerçekleştiriyoruz. Gönüllülerimiz sadece eğitim boyutunda değil, kıyafet, yiyecek gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları için ders çıkışında onlarla ilgileniyoruz. Kimin neye ihtiyacı var, ayakkabısı mı, kıyafeti mi eksik onların notlarını alıyoruz, gönüllülere iletiyoruz. Onlarda bize iletiyor, güzel bir bağ oldu aramızda” dedi.

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Okulun gönüllü matematik öğretmeni olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Necmi Güner ise sosyal medya üzerinden haberdar olduğu öğretmenlere ulaşarak çocuklar için görev aldığını söyledi. Gönüllü olarak matematik dersleri verdiğini anlatan Güner, “Çocuklara matematik öğretmekten mutluyum. Öğrencilerin sayısının her geçen gün artması mutluluk veriyor. Daha fazla insana dokunmuş oluyoruz.” diye konuştu.







