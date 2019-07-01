Bir mandal üzerinden tahrik

Polis dağılmayan gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İstanbul’da Suriyeliler üzerinde yeni bir provokasyon girişimi daha yapılmak istendi. Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi’nde Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği yalanı ortaya atıldı. Sosyal medyada bu yalan daha da ileri götürülerek “tecavüz” olarak aktarıldı. Sistematik tahrik üzerine mahalleli sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi.

POLİS ZOR DURDURABİLDİ

Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan 18 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

BİR MANDALDAN BAŞLADI

Ancak olayın perde arkası Suriyeli mülteciler konusunun nasıl provoke edildiğini açıkça ortaya koydu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanda çamaşır asarken aşağıya mandal düşüren bir kişi, sokakta oynayan 12 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğa seslenerek getirmesini istedi. Suriyeli çocuk apartmanın kapısını karıştırınca, aynı apartmanda oturan başka yine Suriyeli bir erkek çocuk kapıyı işaret ederek “Gel gel” dedi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Ortada bu diyalogdan başka herhangi bir fiziki ya da sözlü temas bulunmamasına rağmen olay provokatörler tarafından kısa sürede “taciz-tecavüz” dedikodusuna dönüştürüldü. Çocuğu linç etmek isteyen kalabalığı sağduyulu mahalle halkı durdurdu. Olayda adı geçen aileler emniyete gidip ifade verdi ve ortada fiziki/sözlü taciz olmadığını beyan etti. Linç edilmek istenen çocuk devlet tarafından gözetim altına alındı. Çocuğun ailesinin hala Suriye’de olduğu, Türkiye’ye 1,5 ay önce ailesiyle birlikte geldiği öğrenildi.

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“SURİYELİ ASILDI” İDDİASI

Provokasyon bununla da kalmadı. Bir çatı katında asılı halde bulunun bir kişinin görüntüleri paylaşılarak “Mahalleli Suriyel tacizciyi astı” iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddiada asılsız çıktı. Görüntülerin birkaç gün önce çalıştığı fırının çatı katında kendini asarak intihar eden Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Bu görüntüyü yayanlarla ilgili de araştırma başlatıldı.

Mutlaka tespit edeceğiz

İstanbul Valiliği Küçükçekmece’deki olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın yanlış anlamadan kaynakladığını belirten Valilik, sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların tespiti için çalışma başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar, mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır" denildi.

Başını Özdağ çekiyor



Suriyelilere nefret söyleminin öncülüğünü yapan İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, olaylar çıkmadan saatler sosyal medya yine provokatif paylaşımlarda bulundu. Özdağ, Suriyelilerin Samsun’da plajda kadınları taciz ettiği iddialarını gündeme taşıyarak “Polis bugün araya giriyor. Yarın giremeyecek ve olaylar kontrol dışına çıkacak” dedi. Akşam saatlerinde ise Küçükçekmece’de olaylar patlak verdi. Mahalle halkının sokaklarda olduğu gece saatlerinde bir twett daha atan Özdağ, “Bugün büyük olaylar çıkabilir demiştim. Artık somut geri dönüş önlemleri alınmalı” ifadelerini kullandı.

Son 1 ay içerisinde Suriyelileri hedef alan 39 mesaj paylaşan Özdağ, bununla da yetinmedi. Emniyetin ve ailelerin ‘taciz yok’ açıklamasına rağmen Özdağ bir paylaşım daha yaparak tahrike devam etti: “2015 yılında K.Çekmece’de Suriyelilerin bir çocuğu dövmesi üzerine videodaki olaylar yaşandı! Türkiye’deki sığınmacı sayısı 2015te 1.8 milyon idi! Yıl 2019 ve sığınmacı sayısı kayıtdışı olanlarla 5 milyona dayandı! Ve DÜN GECE K.Çekmece çocuk tacizi ile yine karıştı!” mesajını paylaştı.