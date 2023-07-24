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Bir milyon aday KPSS için ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları dün yapıldı. Sabah saat 10.15’te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Öğleden sonra 14.45’te başlayan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi tanındı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 aday başvurdu. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılan 2 oturumlu sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanıldı. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yaptı.

GELECEK HAFTA 2 SINAV DAHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te de KPSS oturumları sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi. Alan Bilgisi Sınavları, 85 bin 236 adayın katılımıyla 29-30 Temmuz’da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 452 bin 658 adayın katılımıyla 6 Ağustos’ta yapılacak. Sınav sonuçları 25 Ağustos’ta açıklanacak.



#KPSS
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#ÖSYM
29 dakika önce
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