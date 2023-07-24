Bir milyon aday KPSS için ter döktü

Öğleden sonra 14.45’te başlayan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi tanındı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 aday başvurdu. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılan 2 oturumlu sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanıldı. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yaptı.