Gündem Bir milyon insan çamur içinde
İSTANBUL

Bir milyon insan çamur içinde

İdlib’deki kamplarda durum içler acısı. Yağmur ve kar nedeniyle kamplar bataklıktan farksız. Çadırlar sular altında, acil yakacak, yatak, battaniye ve elbiseye ihtiyaç var. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, hayırseverlere “Gelin 2 bin briket ev daha yapalım” diye çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir milyon insan çamur içinde
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Suriye’de ağırlaşan kış şartları yine kendi ülkesinde mülteci durumuna düşen sivilleri vurdu. Son 1 haftada etkisini arttıran yağmur nedeniyle kamplar çamur içinde kaldı. Bataklığa dönen yollar nedeniyle yardım faaliyetleri de yürütülemiyor. Bölgedeki 200’e yakın kampta 1 milyon insan yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri sıfırın altına düşen havaya karşı yakacak odun ve kömür bulunamıyor. Çadırları su bastığı için acilen sünger yatak, battaniye, halıya ihtiyaç var. Özellikle çocuklar için bot, çizme ve kışlık giyecek yardımı çağrısı yapılıyor. Kanalizasyon atıkları sel sularına karıştığı için kamplarda hastalıklar da kol geziyor.

Bülent Yıldırım
Bülent Yıldırım

ÇÖZÜM BRİKET EV

  • Geçtiğimiz gün İdlib’e giden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kamplarda durumun içler acısı olduğunu kaydetti. Düzensiz birçok kampın olduğunu, yağan her yağmurda kampların çamur deryası ve göle döndüğünü, insanların yatmaya bile yer bulamadıklarını anlatan Yıldırım, “Bu bölgedeki insanların yakacağa, yatak, yorgan, battaniye ve elbiseye ihtiyaçları var. En önemli ihtiyaç da briket evler. Gelin 2 bin tane daha ev yapalım, bu çadırlarda 10-15 kişi kalıyor. Buradan tüm Müslümanlara çağrıda bulunuyorum. Gelin el birliğiyle kardeşlerimizi soğuktan koruyacak, sırtlarını bir duvara yaslayacakları evlere yerleştirelim” dedi.

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Bölge halkına umut

İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis 2020 yılında başlanan briket ev projesinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Briket evlerin uzun yıllardır çadırlarda yaşayan bölge halkına umut olduğunu aktaran Nergis, “Bu nedenle ne kadar fazla ev yapılırsa o kadar savaş mağduru ailenin ihtiyacı karşılanmış olacak” diye konuştu. 22 bin 814 briket ev yapmayı hedefleyen İHH 17 bin 892 briket evi inşa etmişti. 4 bin 922 evin inşa çalışmaları sürüyor.

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