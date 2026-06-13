Bir milyon öğrenci LGS maratonunda

Okullarda sınav öncesi gerekli hijyen ve düzenleme çalışmaları tamamlanırken, özel durumları nedeniyle evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile görme engelli adaylar için de tüm tedbirler alındı. Öğrencilerin sınav arasındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan; kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketler sıralara yerleştirildi. Sınav için nüfus müdürlüklerinin bugün öğle vaktine kadar açık olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’ye giren öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak için bu yıl yeni bir uygulama olarak iki oturum arasında beslenme paketi dağıtılacağını söyledi.

Diğer bir yeni uygulamanın da canlı kamera kayıtları olduğunu aktaan Tekin, "Sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları alınacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak" dedi. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Tekin, "Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekibin görev başında olduğunu duyurdu.