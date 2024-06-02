Bir milyon öğrenci LGS’de ter dökecek

Bugün, başvuru yapan 1 milyon 38 bin 192 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.
İKİ OTURUM YAPILACAK
Öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak.