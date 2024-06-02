Bir milyon öğrenci LGS’de ter dökecek

Bugün, başvuru yapan 1 milyon 38 bin 192 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.