|
Gündem

Bir milyon öğrenci LGS’de ter dökecek

1 milyonun üzerinde 8’inci sınıf öğrencisi bugün hayalindeki liseye gidebilmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. 2 oturum halinde yapılacak sınav için öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.

04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:29 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bugün, başvuru yapan 1 milyon 38 bin 192 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

İKİ OTURUM YAPILACAK

Öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak.



#LGS
#Sınav
#Eğitim
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde? Boy abdesti alınışı adım adım tarifi