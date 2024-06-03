Bir milyon öğrenci LGS’de ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün yapıldı. Sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci girdi. Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından okullara girdi. Yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. İki oturum arasında 45 dakika mola verildi.

ÇELDİRİCİLER GERİ DÖNDÜ!

Matematik testinde genel olarak görseller yoğun, metinler sade ve anlaşılır sorulardan oluştu. İşlem gerektiren kısa sorular MEB'in yayımladığı örnek sorularla örtüştü. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle “çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık” başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olarak görülüyor. Testte Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle ilgili bir soruya da ver verildi. Soruda Akkuyu NGS'nin tam kapasite çalışmasıyla birlikte ne kadarlık karbon emisyonunun engelleneceğine ilişkin bilgi verilerek bir yılda engellenecek karbon emisyonunun kilogram cinsinden gösterimi soruldu.

FEN OKURYAZARLIĞI OLAN ÖNDE

Fen bilimleri testinde, ders kitabının konu anlatımında bahsedilmeyen bir bilgi yer almadı. Her üniteden soru sorulduğu görüldü. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer aldı. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekti.

OKUDUĞUNU ANLAYAN BAŞARILI

Türkçe soruları beklenildiği gibi müfredata uygundu. Uzun bir aradan sonra öğrenciler ilk defa kazanımların tamamından sorumlu tutuldular. Türkçe sınavında önceki yıllarda olduğu gibi anlam soruları yoğunluktaydı. Bununla birlikte beş dil bilgisi sorusu soruldu.

ÇOCUKLARIN GÜNAHSIZLIĞI

Din kültürü ve ahlak bilgisi testinde sorular MEB kitabından seçildi. Bunun yanı sıra İsrail'in katlettiği binlerce çocuğa karşılık, İslam'a göre her çocuğun günahsız olduğuna yönelik vurgular yer aldı.

TÜRKÇEDE ANLAMA MATEMATİKTE TABLO

Sınava giren bazı öğrenciler sınavın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Lise adayları, Türkçe testinde okuduğunu anlamaya yönelik, matematik dersinde ise tablo yorumlamaya yönelik soruların etkili olduğunu belirtti. Bilgi sorularının öğrenciler için belirleyici olabileceği vurgulandı.

Tedavi görürken sınava girdi

İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede kendisi için hazırlanan salonda girdi. Sınavın ardından, okulunda bu hafta yapılacak olan mezuniyet törenine katılamayacak Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Cübbe ve kep giyen Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesinin katıldığı törende kep fırlattı.

Karıştırılan okullara Yunus’lu önlem

Diyarbakır'da isimleri karıştırılan 2 okulda önlem alan Yunus timleri, 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi. Diyarbakır'da, önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen toplam 11 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü.

Sonuçlar 28 Haziran’da

Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.







