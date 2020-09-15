Bir okuldan çok bir ekol olduk

Eğitim hayatında çeyrek asrı geride bırakan Birikim Okulları, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinde uzaktan eğitimle öğrencilerini yalnız bırakmadı. Yeni eğitim-öğretim yılı için de gerekli hazırlıkları tamamlayan Birikim Okulları’nın kuruluşunu, gayelerini ve yeni dönemi Genel Müdür Dr. Mustafa Halit Korkusuz anlattı.

Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Mustafa Halit Korkusuz

BİNLERCE ÖĞRENCİMİZ VAR

Birikim Okulları’nın yaptığı atılımlar ve kendine özgü eğitim felsefesiyle eğitim dünyasının köklü ve güzide kurumlarından olduğunu belirten Korkusuz, “Türkiye genelinde İstanbul’da Güneşli, Ümraniye, Sancaktepe ve Pendik; Ankara’da Batıkent; İzmir’de Bornova; Antalya’da Muratpaşa ve Ordu’da Fatsa ilçesindeki kampüslerimizle 5 ilde binlerce öğrenci, yüzlerce öğretmenimizle eğitim - öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Birikim, günümüzde bir okul olmaktan çok ekol hâline dönüştü ve geleneğin birikiminden Birikim’in geleneğini oluşturduk” diye konuştu.

YOĞUN DERSLER VERİLİYOR

Öğrencilerinin özel derse ihtiyaç duymadan büyük sınavlara hazırlandıklarına dikkat çeken Korkusuz, bunun için izledikleri yolu şöyle anlattı: “Rehberlik servisimizin çalışmaları ve uyguladıkları testler vasıtasıyla öğrencilerimizi iyi tanıyor, kapasitelerini iyi biliyor, yönlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Yaz tatili ve cumartesi günleri de dâhil olmak üzere son sınıf öğrencilerimize yoğun ve hızlandırılmış bir şekilde sınavlara hazırlık programımız yıl boyunca eğitim süreçlerimize eşlik etmektedir. Tüm bu bahsettiklerimizin en güzel örneğini de 2019 LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencimiz Nursima göstermiştir. Türkiye birincisi öğrencimiz ilkokuldan itibaren Birikim Okullarında eğitim görmüş ve sınav hazırlık sürecinde dışarıdan herhangi bir destek almadan tüm soruları doğru yanıtlamayı başarmıştır.”

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SOSYAL-AHLAKİ GELİŞİMLERİ DE ÖNEMLİ

“Pandemi sürecindeki özverili çalışmlarımızla LGS 2020’de %1’lik dilimde 12 öğrenci, %2-3’lük dilimde 22 öğrenci, %4-5’lik dilimde 23 öğrenci, %6-7’lik dilimde 17 öğrenci, %8-10’luk dilimde 52 öğrenci, %11-15’lik dilimde 34 öğrenci ile yeni bir başarıya imza attık” diyen Korkusuz, çocukların akademik başarıları kadar sosyal-ahlaki ve dil başarılarına da oldukça önem verdiklerini belirtti.

2025 saat online ders

Korkusuz mart ayında pandemi nedeniyle okulların kapanması sonrası eğitimin devamını nasıl sağladıklarını şöyle anlattı: “Öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için üç ayrı stüdyo sınıf kurarak tecrübeli öğretmen kadromuzla birlikte Birikim TV üzerinden 18 Mart tarihinde online derslerimize başladık. Derslerimizi okulların kapandığı tarihe kadar haftada 180 saat ve toplamda 2025 saat olarak gerçekleştirdik. LGS ve YKS gruplarımız için soru çözüm etütleri yaparak sınavlara hazırlandık. Güçlü teknik altyapımız sayesinde kendi yazılım mühendislerimiz tarafından kodlanan Birikim Kurumsal Sistemi (BKS) üzerinden Online Sınav ve Online Ödevlendirme programlarını geliştirerek öğrencilerimize açtık.”

Tüm hazırlıklarımız tamam

Dr. Mustafa Halit Korkusuz, yeni eğitim dönemiyle ilgili çalışmalarını anlattı: “Bu güne gelene kadar hizmet içi eğitimler ve zümre toplantılarıyla öğretmenlerimizi yeni döneme hazırladık. Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar kapsamında sosyal mesafe, hijyen ve sağlık kurallarına uygun eğitim ortamlarımızı oluşturduk. Tüm öğrencilerimizin 21 Eylül’e kadar sağlıklı bir şekilde okula dönmelerini önemsiyor ve bu tarihe kadar okula gelemeyen öğrencilerimiz için güçlü teknik altyapımız ile online derslerimize devam ediyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam ve heyecanla öğrencilerimizi bekliyoruz.”