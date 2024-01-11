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Bir parti seçime katılmayacak: Seçime katılan parti sayısı 36'dan 35'e düştü

Yenilik Partisi'nin, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağı bildirildi. Böylece seçime katılan parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

12:39 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak.
Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak.

Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Böylece seçime katılan parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

Öte yandan seçim takvimine göre 10 Ocak 2024, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günüydü. Seçime katılacağını bildiren partilerin tamamı adaylarını merkez yoklaması yapmadan (ön seçim yapmadan) belirleyeceklerini YSK'ya bildirdi.




#Seçim
#Yenilik Partisi
#YSK
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