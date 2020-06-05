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ANKARA

Bir şişe de sen at  Plastik şişeye kalem ve mama

Ankara Mamak Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan “MamaMatik ve KalemMatik” projesini hayata geçirdi. Plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlamak ve sokak hayvanların yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında iki bölmeden oluşan Kalemmatik ve Mamamatik ismi verilen makineye plastik ve metal atık bırakan kişiler, karşılığında kalem ve mama alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir şişe de sen at Plastik şişeye kalem ve mama
​Bir şişe de sen at Plastik şişeye kalem ve mama

Çevre, insan ve doğa sağlığının korunması adına projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ankara'nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gelecek nesillere yaşam standardı yüksek, sağlıklı ve güzel bir Mamak emanet etmek amacıyla çevresel projelere farklı önem verdiklerinin altını çizdi.

Plastik ve metal atıklar Kalemmatik ve Mamamatik’te toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek adına Musiki Muallim Mektebi önü, Mamak Belediyesi Hizmet Binası önü ve Nata Vega AVM önünde hizmete sunulan makinelere atılan pet şişe ve metal meşrubat kutuları, kalem ve mama olarak geri dönüyor.

Doğa sağlığının korunması gibi hassas bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için projeyi Mamak genelinde yaygınlaştıracaklarının altını çizen Başkan Köse, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Mamak Belediyesi olarak gelecek nesile temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Biliyorsunuz bir pet şişe doğada yüz yıllar içerisinde kayboluyor ve şekil değiştiriyor. Bir pet şişe uzun yıllar doğayı kirletiyor. Bu projede çocuklarımızı da doğaya karşı bilinçlendirmek ve çevre temizliği konusunda teşvik etmek istiyoruz. Aynı zamanda hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Can dostlarımızın da yanındayız. Mamamatik uygulamamız sayesinde de sokak hayvanlarına destek olacağız.”

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