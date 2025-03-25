Bir taraf bahar bir taraf kış

Türkiye'de bir taraf baharı hissetmeye başlarken diğer taraf donuyor. Ardahan'da termometreler -20 dereceyi gösterdi. Şehirde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Gaziantep’te ise baharın gelişiyle sulak alanlar göç eden kuşlarla doldu.
Mart ayı her ne kadar baharın habercisi olsa da Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki ayrı mevsim yaşanıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken bazı iller kelimenin tam anlamıyla dondu. Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Türkiye'de kış mevsiminin en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinden biri olan ilçe, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da buz kesti. Termometrelerin gece eksi 20 dereceyi gösterdiği ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.
YÜZLERCE KUŞ
Öte yandan, Gaziantep’te baharın gelişiyle birlikte doğa uyanıyor. Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, farklı türdeki göçmen kuşları misafir ediyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden kuşların yoğunluk oluşturduğu sulak alanlarda yüzlerce kuş gözlemlendi. Türler arasında uzun bacak, kız kuşu, döğüşken, martı, küçük batağan, leylek, gibi kuş çeşitleri yer alıyor. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kuş gözlemcilerinin baharın gelmesini merakla beklediğini belirterek, Gaziantep'te de tüm ülkede olduğu gibi ilkbahar nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşandığını kaydetti.
YAĞIŞ GELIYOR
Türkiye, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz yağışlı geçecek. Yağışlar Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in güneybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak. Arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edileceği hafta sonu ise ülke geneli yağışlı sistemin etkisi altına girecek.