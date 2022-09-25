Bir tepki çeken görüntü de Antalya'dan: Tur midibüsü ambulansa yol vermedi

Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir acil yardım ambulansına D-400 kara yolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi.
Sol şeritte seyreden midibüse, siren çalan ambulans tarafından anons yapıldı, midibüs şoförü sağ şerit müsait olmasına rağmen ısrarla yol vermedi.
CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALINDI
Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu.
Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü. O anlar sosyal medyadan da paylaşıldı.
GÜNDEM
Kadın sürücü ters yöndeki ambulansın önünü kesti
FOTOĞRAF 12
Kanada'nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi. İş adamı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.
Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.
Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi.
23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, \"Bir dairemiz inşallah Bingöl'de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye'de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada'da kazandığımız paranın yüzde 15'ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20'sini bu tür projelere harcayacağız\" dedi.
\"Bana mı çıkacak dedim, şansa bana çıktı\"
Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, \"Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı\" diye konuştu.
İş adamı Mert'e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.
Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurdu
Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı. Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu. Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.
FOTOĞRAF 37
Rusya ile 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da birçok yerleşim biriminde ağır yıkım oluştu.
Harkiv bölgesine bağlı olan ve İzyum şehri yakınında bulunan Kamiyanka köyü, savaşın en derin hissedildiği yerleşim birimlerinden biri.
Savaştan önce 500’den fazla kişinin ikamet ettiği köy, bugün harabeyi andırıyor. Saldırılar nedeniyle köydeki evlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.
Hem çatışmalar hem de evlerinde oluşan hasar nedeniyle köy sakinlerinin tamamı başka bölgelere tahliye edildi.
Yaşamın durduğu köyün sokaklarında, savaştan kaçarken sahiplerinin yanlarına almadığı kedi ve köpekler dolaşıyor.
Savaşın acı yüzü, yıkımın ve sessizliğin hakim olduğu köyün her köşesinde kendisini gösteriyor.
Yıllar geçse de savaşın izlerinin kolay kolay silinmeyeceği köyde patlamamış mühimmatlar dikkati çekiyor.
Yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçen köyde, Rus güçlerinden geriye yemek ve mühimmat kutuları kalmış bulunuyor.
Hasar gören evinden geriye kalan sağlam birkaç eşyasını almak için eşi Peter ile köye gelen 74 yaşındaki Nadiyejda İvankova, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
İvankova, 9 Mart’ta panikle evlerini terk etmek zorunda kalarak köylerinden ayrıldıklarını belirterek, \"Yanımıza bir şey almadan, sadece üzerimizdeki elbiselerle buradan gittik. Hiçbir şeyimiz yoktu, yedek iç çamaşırı dahi alamadık. Hiçbir şey almadan çıktık gittik. Gittiğimiz yerde insanlar bize ne veriyorsa onu giyiyorduk.\" dedi.
Konuşurken duygusal anlar yaşayan İvankova, savaştan önce köylerinde huzur içinde olduklarını kaydetti.
İvankova, köyden ayrıldıktan sonra çatışmalar bitinceye kadar buraya gelmelerine izin verilmediğini ve bölgenin yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçmesinden sonra ilk kez evine geldiğini ve geriye bir şey kalmadığını gördüğünü gözyaşlarıyla anlattı.
Bulduğu birkaç parça sağlam eşyayı eşiyle kamyonete yükleyen İvankova, evlerinin yaşanacak halde olmadığını ve İzyum’da yaşayan oğlunun yanında kalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Viktor ve Anya Rodkiy çiftinin Kamiyanka’daki evi, Rus güçlerinin saldırısında kullanılamaz hale geldi.
Bölgenin yeniden Ukrayna’nın eline geçmesinin ardından köye gelen çift, uzun yıllardır emek vererek inşa ettikleri evlerinin son halini görünce duygusal anlar yaşadı.
Hayatının büyük bölümünü geçirdiği evinin yıkılmış halini gören Anya, gözyaşlarını tutamadı.
Viktor, savaşın ilk günlerinde bu bölgenin uçaklarla bombalandığını ve 2 hafta boyunca evlerinin bodrumunda yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.
Saldırıların giderek şiddetlenmesi üzerine köyde kalmanın imkansız hale geldiğini dile getiren Viktor, köyden ayrılarak ilk önce Slavyansk şehrine daha sonra da Poltava bölgesine geçtiklerini aktardı.
Evlerinin bu halini görünce acı hissettiğini belirten Victor, \"Elimizle yaptığımız her şey darmadağın olmuş. Hislerimizi sözlerle ifade edemem. Burası (evi) benim tüm hayatım. 14-15 yaşımdan itibaren burayı ellerimizle inşa ettik. Şimdi bu halde ve dönecek yerimiz kalmadı.\" diye konuştu.
Evini yeniden inşa etmek veya onarmak için maddi imkanı olmadığını dile getiren Victor, \"Ne yapacağımı bilmiyorum. Tüm hayatım boyunca tasarruf ederek bu evi yaptık. Evden geriye bir şey kalmamış. Tekrar yapmaya imkanım yok.\" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy Kamiyanka
Ukrayna'da savaşta yok olan köy: Evlerin tamamı neredeyse kullanılamaz hale geldi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Harkiv bölgesinde yer alan Kamiyanka köyündeki yapıların büyük çoğunluğu zarar görürken, köy sakinlerinin tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı.
FOTOĞRAF 10
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.
Geçen yıllara göre yerli ziyaretçilerde azalma olduğunu ve yabancı ziyaretçilerin mağaraya daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Özdoğan, “Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz sezonu boyunca aylık 10 bin kişi bandına ulaştık. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladık. Özellikle yabancı misafirlerden bu yıl Polonyalı ziyaretçilerde ciddi bir artış yaşadık. Yaz aylarında mağaranın suyunun azalması sebebiyle son noktaya kadar ziyaretçilerimizi götüremiyoruz. Ziyaretçilerimiz kasım ayından itibaren suların yükselmesini dört gözle bekliyorlar\" diye konuştu.
\"Antalya sadece kum, deniz ve güneşten ibaret değil\"
Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Samet Belli, Altınbeşik Mağarası'nı araştırarak bulduğunu söyledi.
Antalya'nın sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını göstermek adına yaptığı araştırmalarda bu mağaraya denk geldiğini anlatan Belli, “Ankara'dan Antalya'ya tatile geldim. Altınbeşik Mağarası dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu öğrendim. Görevliler tarafından edindiğimiz bilgiye göre içerinin sıcaklığının yaz ve kış ayında 17 derece olduğunu öğrendik. Buraya gelmekten çok memnun kaldık. Buraya bot ile giriyorsun. Su seviyesine bağlı olarak gidebileceğiniz mesafe değişebiliyor. Kesinlikle buraya herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Buraya tekrar geleceğim. Ailemi de getireceğim. Çok memnun kaldık. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim\" şeklinde konuştu.
\"Burayı yakın çevremize eşimize dostumuza tavsiye edeceğim\"
Antalya'dan Altınbeşik Mağarası'nı görmeye gelen Alper Uyan, Antalya'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan mağaraya ilk kez geldiğini belirtti.
Uyan, “Altınbeşik Mağarası uzun süreden beri ismini duyduğum ve ziyaret edemediğim bir mağaraydı. Bugün içerisini gezme fırsatımız olduk. Özellikle içerideki doğal oluşumlar ve öğle saatlerinde suyun renk değişimleriyle yansıyan manzaralar inanılmaz bir görsel şölen sunmakta. Özellikle yaz aylarında mağaranın içerisinin yaklaşık 16-17 derece civarlarında olması Antalya'nın sıcaklarından kaçabilmek için bulunmaz eşsiz bir turistik alan. Burayı yakın çevremize eşimize dostumuza tavsiye edeceğim. Burası kesinlikle Türkiye'nin görülmesi gereken önemli turistik mekanlarından birisi\" dedi.
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölüne ziyaretçi akını
Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mağarayı 8 ay içerisinde 80 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 300 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.