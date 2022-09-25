Bir tepki çeken görüntü de Antalya'dan: Tur midibüsü ambulansa yol vermedi

Geçen yıllara göre yerli ziyaretçilerde azalma olduğunu ve yabancı ziyaretçilerin mağaraya daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Özdoğan, “Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz sezonu boyunca aylık 10 bin kişi bandına ulaştık. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladık. Özellikle yabancı misafirlerden bu yıl Polonyalı ziyaretçilerde ciddi bir artış yaşadık. Yaz aylarında mağaranın suyunun azalması sebebiyle son noktaya kadar ziyaretçilerimizi götüremiyoruz. Ziyaretçilerimiz kasım ayından itibaren suların yükselmesini dört gözle bekliyorlar\" diye konuştu.