Bir ülke daha TB2 SİHA'ları teslim aldığını duyurdu

"Yeniliğe adanmışlığın bir simgesi"
Peleshi, Bayraktar TB2'lerin kurulumunun yapıldığı sırada kendisinin de bulunduğu birkaç fotoğrafı paylaşarak, bu kazanımın, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeniliğine adanmışlığın bir simgesi olduğunu vurguladı.
TB2'lerin sayısı hakkında bilgi verilmezken, geçen aylarda Arnavut askerler, SİHA'ların kullanımı için Türkiye'de eğitim görmüştü.
Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.