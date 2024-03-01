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Bir ülke daha TB2 SİHA'ları teslim aldığını duyurdu

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk'a teslim edildiğini açıkladı.

12:55 - 1/03/2024 Cuma
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Bayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHA
Arnavutluk Savunma Bakanı
Niko Peleshi
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verimliliği ve ileri teknolojisiyle tanınan Bayraktar TB2 SİHA'ların artık Arnavutluk'ta olduğunu duyurdu.

İki gündür SİHA'ların montajı ve işletimi ile kontrolünü sağlayacak gerekli altyapının kurulumunun gerçekleştirildiğini aktaran Peleshi,
"Bu gelişme, Arnavutluk'un savunma yeteneklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğini garanti altına alma ve en yüksek savunma standartlarını karşılama konusundaki kararlılığının kanıtı olarak hizmet ediyor."
ifadesini kullandı.

"Yeniliğe adanmışlığın bir simgesi"


Peleshi, Bayraktar TB2'lerin kurulumunun yapıldığı sırada kendisinin de bulunduğu birkaç fotoğrafı paylaşarak, bu kazanımın, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeniliğine adanmışlığın bir simgesi olduğunu vurguladı.


TB2'lerin sayısı hakkında bilgi verilmezken, geçen aylarda Arnavut askerler, SİHA'ların kullanımı için Türkiye'de eğitim görmüştü.


Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.




#TB2
#Niko Peleshi
#Arnavutluk
33 dakika önce
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