Bir yıl çalışıp şef olarak atandı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile pozu ortaya çıktı

HDP'li Ali Kenanoğlu, katıldığı yayında Altılı Masa'ya tepki gösterdi. CHP dışındaki partilerin HDP kadar oyu olmadığını söyleyen Kenanoğlu, "Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak. Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." dedi.