Birbirinin kopyası yüzlerce yapı ve tek amaç

“Alamut’tan Pensilvanya’ya: FETÖ Paralel Din Mühendisliği” isimli eser, FETÖ elebaşının attığı adımın, söylediği sözün, yazdığı yazının ve seçtiği resmin, kendisine benzer diğer yüzlerce örgütten kopya edildiğini de gösteriyor. Söz konusu çalışmada FETÖ’ye yönelik çarpıcı tespitler dikkat çekiyor. İçten Hristiyanlaştırma mühendisliğinin bir ürünü ve fabrikası olan Gülen örgütünü anlamak için insan avlama yöntemlerine, sistematik yapısına, yalan, aldatma ve manipülasyon üzerine kurulu sistemine bakmak gerekiyor. Bu sistemin FETÖ’ye mahsus olmadığını, aynı şekilde kurulu binlerce yapının aynı mekanizma ile insanları avlayıp köleleştirdiğini eser ortaya koyuyor. Eserde özellikle 1950’li yıllardan sonra yapılanan Halk Tapınağı, En Yüce Doğruluk, UFO Kültü gibi örgütler paralel din inşası, cennet bileti, dini kullanma, içten yıkım, insanlığı kurtarma görevi, paranoyak lider, manipülasyon, kasetlerle vaaz, mutlak itaat, tam diktatörlük, tam sömürü, devlet içinde devlet, ilahi görevlendirme konularında birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çekiliyor.

REKLAM

YALAN, ALDATMA İLE BÜYÜLEME

Eser binlerce farklı yapı üzerinde günümüze kadar din, sosyoloji, psikoloji ve psikiyatri gibi alanlarda binlerce araştırma yapıldığını ve sayısız eserin ortaya konduğunu açıkça gösteriyor. İncelenen eserlerin hepsinde çıta, çatı ve mekanizma aynı. Hepsi genetik kopyalama gibi yalan, aldatma üzerinde eşsiz ve benzersiz olan liderlerin çekirdeği etrafında örgütlenerek, kitleleri büyülüyor.

BİRBİRİNİN AYNISI ÖRGÜTLER

Eserin ilerleyen kısımlarında insan değirmenlerinden dünyaca meşhur olmuş olanları inceleniyor. Dünyada kanın, gözyaşının, nefretin ve lanetin odağı haline gelmiş olan bu yapılara genel hatlarıyla bakılıyor. Dünya üzerinde birçok kanlı eyleme sebep olan The People’s Temple, Branch Davidians, Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, The Supreme Truth, Heaven’s Gate, Order of the Solar Temple, Church Universal and Triumphant, the Children of God, the Family, Raelian, Scientology, Unification Church örgütleri gösterdikleri özellikler ile birbirinin birebir aynısı olan örgütler eserde yerini alıyor.

FETÖ’NÜN KÖKENİ

Bu örgütler yaptıkları faaliyetler ile FETÖ’nün kökenini oluşturuyor. Hepsinin tek kurucusu var ve bu kurucuya sorgusuz, sualsiz inanılıyor. Paralel din, yem kilise, en başlarda normal görüntü, cennet bileti, dünya yıkılmak üzere, dini kullanma, içten yıkım, insanlığı kurtarma görevi, paranoyak lider, hakim paranoya, manipülasyon üstadı, hastalıklarla manipülasyon, İncil’i fırlatıp yere atma, kasetlerle vaaz, ütopik hedef, mutlak itaat, tam diktatörlük, tam sömürü, kölelik sistemi, üyelere dayak, ilaçlar, komünizm, devlet içinde devlet, İncil’i şablon yapan sistem, altın nesil, rüyalar, yakazalar, İsa Mesih’e yolu hazırlama görevi, içten dönüşüm, dünyanın yıkılışı yakın, yalan kehanetler, gizlenme, iki yüzlü ahlak, ordu gibi inanışlar ve amaçlar bu örgütlerin ortak özelliğini oluşturuyor. Eser FETÖ’nün de tıpkı bu yapılar gibi amaçlarının, inanışlarının olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Eserde FETÖ benzeri bu yapıların özellikleri ayrıntılarıyla veriliyor. Sonraki bölümde ise FETÖ ve benzeri yapıların paralel din kurma, dini kutsalları kullanma ve dönüştürme, insan avlama, köleleştirme ve sömürme mekanizmalarını kategoriler halinde yakından inceleniyor. Mekanizmaların mantığına, felsefesine ve iç yüzüne iniliyor.

ALLAH’TAN GELEN GÖREV

FETÖ ve benzeri yapılar yeni bir din inşa etmek için yola çıkıyorlar ve hepsinin iddiası görevin kendilerine Allah tarafından verildiği yönünde. Tüm bu örgütler dünya yıkılmak üzere, bu yıkılışı önlemek için Tanrı bizi görevlendirdi, bu işin arkasında Tanrı var iddiasıyla ortaya çıkıyor ve kendilerine inanan on binleri, milyonları arkasında sürüklüyor. Hepsinin ortak inancı ise kapkaranlık, yıkılmak üzere olan dünyaya kurtarıcı olarak geldikleridir.

REKLAM

‘Gülen ruhlar aleminde seçildi’!

Kendine inananların gözünde Gülen, ‘görevlendirilmiştir’, ‘vazifelidir’. Gülen’e vazife veren sözde, Allah Teala’dır. Örgüte göre Gülen, ruhlar aleminde alınan kararla görevlendirilmiştir. Bu özel seçilme ise FETÖ benzeri yapıların ana meşruiyet kaynağıdır. Zihinleri abluka altına almanın sırrı buradadır.

MANİPÜLASYON İLE İNSANLARI TUTSAK ALIYOR

Eserde Gülen’e, örgüt tarafından atfedilen tüm özellikler sıralanıyor. Gülen ötelerle irtibatlıdır, hepsinin DNA’sı aynıdır, hepsi de Allah’ın koruması, gözetimi ve inayeti altındadır. Gülen’de Allah’ın inayeti de Allah’ın laneti de omuz omuzadır. Kitleleri uydurma rüyalarla, yakaza ve temasüllerle avlamak için suni bir manevi ortam atmosferi üretmek Gülen’in bir başka özelliği. Gülen’in ürettiği tüm yalanlar insanları tutsak almak, köleleştirmek ve kullanmak içindir.

DÜNYAYI GÜLEN KURTARACAK

FETÖ ve benzeri örgütlere göre, tüm dünyayı taşıyacak, kurtaracak, karanlıklardan çıkaracak seçilmişler kendileridir. Konuşmalarına Herkül’ün konuşmaları adını veren Gülen’in kendisidir. Herkül konusunu sadece bu konuşmalar değil FETÖ’nün tüm tarihi anlatır. Zira kendileri Herkül’dür, Heraklit’tir, Apollo’dur. Gülen Sızıntı’da kullandığı görsellerde ve konuşmalarında bunu açıkça belirtiyor. 1996 yılında yaptığı bir konuşmasında, “Siz bu çağın Heraklitleri, Apollolarısınız, Estağfirullah... düşünüler şeylerin hayata taşınması yanında ne Heraklit’in, ne de Apollo’nun lafı olur” diyor.