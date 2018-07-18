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ADANA

Birbirlerini dolandırmışlar

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen “Son Alo” adlı operasyonda tutuklanan şüphelilerin birbirlerini de dolandırdığı tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çete elemanlarının bankadan para çektiği anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
Çete elemanlarının bankadan para çektiği anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Zanlılardan İsmet A. ve Mert A’nın, Osman K.’nın hesaba yatırılan 247 bin lirayı çekmek için bankaya gittiği, burada Osman K.’nın suç ortaklarını kandırarak kaçtığı belirlendi. Bankadan 137 bin lira çeken Osman K.’nın, sistemsel bir sıkıntıdan dolayı parayı çekemediğini söylediği İsmet A. ve Mert A’nın dalgınlığından faydalanarak kendisini bekleyen otomobille kaçtığı kaydedildi. Şüphelinin izini kaybettirdiği o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bankada kalan 110 bin lira ise polis tarafından sahibine teslim edildi. Adana’da polis, düzenlediği operasyonda 250’ye yakın kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasının engellemişti. Gözaltına alınan 71 şüpheliden 43’ü tutuklanmış, 18’i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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