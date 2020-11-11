Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu Mardin'de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 11:55 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 12:02 DHA