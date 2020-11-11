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Gündem Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
ŞIRNAK

Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Mardin'de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Mardin'de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK'da çözülme devam ediyor: 1'i Gri Kategoride yer alan 2 terörist teslim oldu
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PKK'da çözülme devam ediyor: 1'i Gri Kategoride yer alan 2 terörist teslim oldu
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