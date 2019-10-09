Gündem Birilerinin değil milletin adamı
POLİTİKA

Birilerinin değil milletin adamı

AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek kadrolarının belirleneceği 7. Büyük Olağan Kongre süreci resmen başladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bize yeni Ömerler lazım” sözlerinin ardından oluşturulacak yeni kadronun kriterleri de belli olmaya başladı. Hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında da gündeme gelen kongre sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıklar sıralandı.

AK Parti’nin, 2023 seçimlerine götürecek kadrolarının da ‘birinin adamı değil milletin adamı’ konusunda hassas davranacağı belirtildi. Kongre sürecini daha geniş toplum kesimlerine ulaşarak yürütmeyi planlayan AK Parti, teşkilatlarında o ilin, ilçenin kanaat önderi bilinen isimlerine de yer verecek. Sivil toplum örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirip onlardan destek isteyecek. Partiye davet edilen ve halkta karşılığı olan isimlerin teşkilat yönetimlerinde yer almasına da özen gösterileceği kaydedildi.

AMAÇ DAHA GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT

Teşkilatlardaki değişimde 31 Mart seçimleri de dikkate alınarak tazelenmeye gidilecek. Kongrelerde teşkilatların en az yarıya yakının değişmesi bekleniyor. AK Parti, milletle gönül bağını tahkim edecek daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı amaçlıyor. 7 Ekim’de başlayan olağan kongre sürecinin 27 Eylül 2020’de tamamlanması hedefleniyor. AK Parti tüzüğü gereği nüfusu 5 binin altında olan belde yönetimlerini atama ile belirleyecek.

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