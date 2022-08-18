Birincilerin tercihi yine İTÜ

Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi İTÜ, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. YKS 2022 sayısal puan türünde Türkiye birincisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İTÜ’yü tercih etti. Son yılların en büyük tercih atılımlarından birini gerçekleştiren İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022 YKS sonuçlarına göre dereceye giren ilk 1000’den toplam 98 öğrenciyi bünyesine kattı. Bu yılki YKS sonuçlarına göre ilk 100’den 7 öğrenci, ilk 500’den 38 öğrenci olmak üzere ilk 1000’den toplam 98 öğrencinin tercihi İTÜ oldu. 2021 yılında bu sayı 48’di.

Birincilerin tercihi her zaman İTÜ

Kayseri’den Bahadır Selim Bakla, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sayısal puan türünde Türkiye birincisi oldu. Bahadır Selim Bakla, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih etti.

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2022 yılında İTÜ’yü kazanan öğrencilerin yarısından fazlasının ilk üç tercihine İTÜ’yü yazdıkları dikkat çekti. İTÜ’de en çok tercih edilen ilk beş bölüm; Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri olurken, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün tüm öğrencilerinin ilk 1000’den olması dikkat çekti.

İlk 1000’den 98 öğrenci

2022 YKS tercih döneminde, “İTÜ’lü Ol” mottosuyla yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Özellikle son iki yıldır, yaptığımız yoğun tanıtımlar sayesinde YKS’de dereceye giren öğrencilerimizin öncelikli tercihi İTÜ oluyor. 2020’de ilk 1000’den yalnızca 8 öğrenci almışken, 2021 yılında yoğun bir çaba göstererek bu sayıyı 48’e kadar çıkardık. Bu sene ise büyük bir atılımla ilk 1000’den toplam 98 öğrenciyi İTÜ Ailesine dahil etmiş olduk,” dedi.

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“Öğrencilerimize farklı bir gelecek inşa ediyoruz”

İTÜ’nün, mezun istihdam oranı en yüksek üniversitelerden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Koyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “İTÜ, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla akreditasyona sahip üniversitesi... ABET, NAAB, IMO, IFLA gibi akreditasyonlar, İTÜ’de alınacak eğitimin uluslararası bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim vizyonu ve akademik altyapıyla hizmet veriyoruz. İstanbul’da Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu’nda faaliyet gösteren yeşil kampüslerimiz, 250 bin kişinin üzerindeki mezun ordumuz, laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerimiz, Çift Anadal Programı (ÇAP), yandal, yurt, burs ve sosyal-kültürel olanaklarımızla fark yaratıyoruz. İş dünyasıyla yaptığımız yoğun işbirlikleriyle, lisans ve yüksek lisans sürecini bir arada yürütmeye olanak tanıyan Master[Bee] gibi programlarımızın yanı sıra girişimcilik ve staj imkânlarıyla öğrencilerimize farklı bir gelecek inşa ediyoruz. İTÜ’yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarıları, iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirlikleri ile inovatif bir boyuta taşınıyor.”

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“İTÜ Başarı Ödülleri” öğrencilerin eğitimini destekleyecek

2022-2023 Öğretim Yılı İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında, 2022 YKS sonuçlarında yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen derecelere giren ve İTÜ lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde, 5 yıl süreyle “İTÜ Başarı Ödülü” verilecek. 12 ay boyunca Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrenciler 5 bin TL, 101-500 sıralamasındaki öğrenciler 4 bin TL, 501-1000 sıralamasında yer alan öğrenciler ise 3 bin TL başarı bursunun sahibi olacak. Bununla birlikte ilk 1000’de yer alan öğrencilere yurtdışı dil eğitimi, dizüstü bilgisayar, yurtta konaklama gibi imkânlar da sağlanacak. Başarı Ödülü haricinde İTÜ’de öğrencilere ihtiyaç bursu, yemek bursu, sporcu bursu ve yurt bursu da veriliyor.