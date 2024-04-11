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Birliğe ihtiyaç var

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak dua etti. Ziyaretin ardından konuşan Bahçeli, “Türkiye'nin birliğe ve dirliğe ihtiyacı var” dedi. Akşener'in kongrede aday değilim açıklaması hakkında konuşan Bahçeli, partisinin başında devam etmesi gerektiğini söyledi.

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:40 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Nisan'da aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e “Partinin başında devam et” çağrısında bulundu. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Yeni yüzyılın ikinci evresinde olduklarını belirten Bahçeli, Türkiye'nin devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya olduğunu, iç ve dış tehditler altında bulunduğunu söyledi.

ÖNÜNE GELEN ADAY

Bahçeli, özetle şunları şöyle konuştu: (İYİ Parti) Basından takip ettiğim kadarıyla önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Tabi en doğal haklarıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar, partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek, partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.

İYİ PARTİ OYUNA GELMEMELİ

Olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde, istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum."



#Devlet Bahçeli
#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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