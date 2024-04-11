Birliğe ihtiyaç var

MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Nisan'da aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e “Partinin başında devam et” çağrısında bulundu. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Yeni yüzyılın ikinci evresinde olduklarını belirten Bahçeli, Türkiye'nin devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya olduğunu, iç ve dış tehditler altında bulunduğunu söyledi.

Bahçeli, özetle şunları şöyle konuştu: (İYİ Parti) Basından takip ettiğim kadarıyla önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Tabi en doğal haklarıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar, partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek, partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.