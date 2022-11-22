Biruni Üniversitesi 72 projeyle TÜBİTAK'ta birinci oldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209 A-B Üniversite Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK 2209 A-B projelerinde Türkiye vakıf üniversiteleri arasında Biruni Üniversitesi 1. oldu.

Biruni Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler ile akademisyenlerin geliştirdiği projeler en çok desteklenen projeler oldu.

Biruni Üniversitesi’nden katılan 72 proje 2022 yılı birinci dönemde desteklenmeye hak kazandı.

REKTÖR YÜKSEL’DEN ÖĞRENCİLERE VE AKADEMİSYENLERE TEŞEKKÜR

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, alınan birincilik için hem öğrencileri hem de akademisyenleri tebrik ederek "Çok çalışkan ve dinamik bir ekip ile gençlerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Gerek akademisyenlerimiz gerekse öğrencilerimiz destek aldığı projelerle hem üniversite altyapısının hem de araştırma kültürünün gelişmesine katkı sağlıyorlar.

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Üniversitemiz akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin elde ettiği başarının arkasında durmaya, tüm kaynaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Daha nice başarılarımızın yer alacağı projelerde yer almak dileği ile tüm akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.