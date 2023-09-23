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Bisiklet şehrinin ustaları sınıfta yetişiyor

Türkiye’nin en fazla bisiklet kullanılan şehri Konya’da, öğrencilerin bisiklet konusunda bilinçlenmesi amacıyla örnek bir uygulama hayata geçirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri sınıf içerisinde bisiklet tamir ve bakım eğitimlerine heyecanla katılıyor.

04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Düzenlenen eğitim dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler herkesi hareketli yaşama ve bisiklet sürmeye davet etti.

Düzenlenen eğitim dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler herkesi hareketli yaşama ve bisiklet sürmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Avrupa Hareketlilik Haftası”nda Bisiklet Şehri Konya’da Türkiye’ye örnek bir çalışma başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın birçok şehriyle aynı anda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yetişkinlere ve özellikle öğrencilere yönelik bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


ÖRNEK BİR UYGULAMA

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip ve en fazla bisiklet kullanılan şehri olan Konya’da bisikletle ilgili Türkiye’ye örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Öğrencilerimizin bisiklet konusunda daha fazla bilinçlenmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi istiyoruz. Bu amaçla iki okulumuzda dördüncü ve beşinci sınıflara yönelik bisiklet tamir ve bakım eğitimleri gerçekleştirdik” dedi.


YIL GENELİNE YAYILACAK

Eğitimlerin gelecekte bisiklet kullanımını artıracağını dile getiren Başkan Altay, “Sınıflarda verilen eğitimlerde; bisikleti oluşturan parçalar, bisikletin periyodik bakımı, küçük arızalara müdahale yöntemleri ve arızalara müdahalede kullanılan alet ve anahtar setleri hakkında öğrencilerimiz bilgi sahibi oldu. İlk kez Avrupa Hareketlilik Haftası’nda başlattığımız bu eğitimleri yıl geneline yayarak farklı okullarda yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu ve Karatay Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu’nda bisiklet tamir ve bakım eğitimlerine katılan öğrenciler ise, bisikletle ilgili çok faydalı bilgiler öğrenmenin heyecanlı olduğunu ifade ettiler. Düzenlenen eğitim dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler herkesi hareketli yaşama ve bisiklet sürmeye davet etti.


#bisiklet
#Konya
#öğrenci
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