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Bismil Belediyesi Zabıta Ekiplerinden ‘Tam Kapanma’ Denetimi

Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm birimleri ile çalışmalarına aralıksız devam eden Bismil Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile ‘tam kapanma’ sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.

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Bismil Belediyesi Zabıta Ekiplerinden ‘Tam Kapanma’ Denetimi
Bismil Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

Başkan Türkmen” Zabıta Müdürlüğümüz 7/24 Teyakkuzda”

29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Bismil Belediyesi ekiplerinin, 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen,”Özellikle içinde bulunulan süreç ve Ramazan Bayramı’nın da yaklaşması itibari ile zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Türkmen, vatandaşların sağlığını esas alan denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini ve Bismil Belediyesi’nin tüm birimleri ile çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

İlçe halkının sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin aldığını ifade den Zabıta Müdürü Rıfat Akan, “Zabıta müdürlüğü olarak 17 günlük tam kapanma döneminde ilçe halkımızın sağlığı için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda genelge dışına çıkan iş yerleri denetleyerek gereken yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi.

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