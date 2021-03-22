Gündem Bismil Belediyesinden Kütüphane Projesi
YEREL GÜNDEM

Bismil Belediyesi’nden Kütüphane Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bismil Belediyesi arasında Bismil’e kütüphane yapılması için protokol imzalandı.

Haber Merkezi Diğer
Bismil Belediyesi-Kütüphane Projesi
Bismil Belediyesi-Kütüphane Projesi

Yapılan protokole göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Bismil Belediyesi tarafından yapılacak halk kütüphanesine %50 hibe desteği verecek.

Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp arasında imzalanan protokolün ardından Başkan Vekili Türkmen “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ‘Kamu Eli Projesi’ destek talebimiz olumlu sonuçlandı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün protokolünü imzaladığımız kütüphane projemizi en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

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