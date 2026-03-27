Bitlis'te 12 adrese eş zamanlı operasyon

Bitlis’te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 10’u tutuklandı. Narkotik ve istihbarat ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bin 321 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.