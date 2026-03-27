Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Bitlis'te 12 adrese eş zamanlı operasyon

Bitlis'te 12 adrese eş zamanlı operasyon

23:3527/03/2026, Cuma
G: 27/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis’te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 10’u tutuklandı. Narkotik ve istihbarat ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis’te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bin 321 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Bitlis
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
