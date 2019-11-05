Bitlis haberleri: Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu! Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu: Mağdur olan aileler yetkililerden yardım bekliyor Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu. Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Koyunların üç aileye ait olduğu söyleyen Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 16:37 AA