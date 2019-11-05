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BİTLİS

Bitlis haberleri: Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu!

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu: Mağdur olan aileler yetkililerden yardım bekliyor

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu. Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Koyunların üç aileye ait olduğu söyleyen Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mağdur olan aileler yetkililerden yardım bekliyor.
Mağdur olan aileler yetkililerden yardım bekliyor.

Havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü. Kayalık alanda yaşanan olayda koyunlar telef oldu.

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Koyunlar kayalıklardan yuvarlandı.

Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

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Havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, uçurumdan düşerek öldü.

Mağdur aileler yetkililerden yardım bekliyor

Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Çevik, üç aileye ait koyunların telef olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Yaklaşık 30 kişinin geçim kaynağı bu hayvanlardandı. Koyun sahipleri her sene havanın soğumasıyla Siirt'e gidiyor. 6 ay kaldıktan sonra yine gelip buradaki yaylaya çıkıyor. Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz."
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

'Muhtaç duruma düştük'

Hayvan sahiplerinden Abdulhalik Tarhan ise ilkbaharda koyunlarını yaylalara çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız kayalıklardan düşerek telef oldu, muhtaç duruma düştük. Tek geçim kaynağımız bunlardı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz" dedi.

Koyunlar kayalıktan düşerek telef oldu.

Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, ailelerin mağdur olduğunu bildirdi.

Hayvanları telef olan üç aile mağdur oldu.
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