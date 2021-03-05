Gündem Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığa getirildi
ELAZİĞ

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi

Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi. Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi.
Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi.

Bingöl’den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü.

Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi

Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.

Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirildi.

Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Elazığ'da
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Bakan Akar ve kuvvet komutanları Elazığ'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere Elazığ'a geldi.Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.


Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

11 kahraman şehit
GÜNDEM
11 kahraman şehit

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz
Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
OYNAT 00:52
Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki silah arkadaşlarımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir' ifadeleri kullanıldı.


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