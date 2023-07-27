Biyoteröre karşı biyoemniyet

Raporda, birçok bakteriye, virüse ve parazite ev sahipliği yapabildiği için potansiyel risk alanı olarak değerlendirilen su kaynaklarının, biyolojik terör yöntemlerini kullanan örgütlerin odağında olduğuna işaret edildi. Atılacak adımların tek elden yönetilmesi için mevzuattaki 'biyogüvenlik' ve 'biyoemniyet' tanımlarının yeniden düzenlemesi tavsiye edildi.