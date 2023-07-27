|
Gündem

Biyoteröre karşı biyoemniyet

Polis Akademisi’nin hazırladığı 'Biyogüvenlik Raporu'nda su kaynakları üzerinden olası terör girişimlerine karşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde biyogüvenlik ve biyoemniyet altyapısının oluşturulması önerildi.

Uğur Duyan
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Raporda, birçok bakteriye, virüse ve parazite ev sahipliği yapabildiği için potansiyel risk alanı olarak değerlendirilen su kaynaklarının, biyolojik terör yöntemlerini kullanan örgütlerin odağında olduğuna işaret edildi. Atılacak adımların tek elden yönetilmesi için mevzuattaki 'biyogüvenlik' ve 'biyoemniyet' tanımlarının yeniden düzenlemesi tavsiye edildi.

EKİP OLUŞTURULMALI

Çalışacak personelin belirlenmesi ve güvenlik belgelerinin alınmasında bu yöndeki eksiklerin tamamlanmasında ve alanında yetkin uzman ve personelden oluşacak ekibin oluşturulmasında bu adımların etkili olacağı vurgulandı.




#Polis Akademisi
#Biyoterör
#Terör
#Biyogüvenlik Raporu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023