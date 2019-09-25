Biz buradayız hep beraberiz

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde 22'nci gün geride kaldı. Evlatlarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor. Ailesiyle Diyarbakır'a gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI DESTEK OLDU

Iğdır’da toplanan çeşitli STK mensupları, annelere destek verdi.

Iğdır'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, annelere destek verdi. Kentteki şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin de destek verdiği STK üyeleri adına basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

ONURLU VE CESUR ANNELER

Bakkıran şunları kaydetti: "Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur annelerimize yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Bu cennet toprağı bize vatan yapmış olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz ve bir kez daha ilan ediyoruz ki biz buradayız, hep beraber Türkiye'yiz."

HER YERDEN DESTEK

Kente gelen Karadeniz Vakfı üyesi ve Konya Sivil Toplum Platformu temsilcileri de anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek destekledi.

Gücüm kalmadı

Fatma Akkuş

Kızı Songül için oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, “22 gün değil, 22 ay da olsa bekleyeceğiz” dedi. 18 Eylül’de eyleme katılan İkram Gürktük’ün oğlu Musa’nın, 10 Eylül’de PKK’ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi.

24 yıldır oğlunu bekliyor

Hurinaz Omay

Bitlis Mutki’ye bağlı Koyunlu köyünde yaşayan 82 yaşındaki Hurinaz Omay, 24 yıl önce PKK’nın dağa kaçırdığı oğlunun acısını yüreğinde taşıyor. Oturma eylemine de katılan Hurinaz nine, “Oğlumu çok aradım. İki kez Kandil’e, sonra Mahmur’a gittim ama sonuç alamadım” dedi.

Yaralı çocukları öldürüyorlardı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda uzun yıllar kaldıktan sonra teslim olan P.S, teröristlerin yaralı çocukları öldürdüğünü söyledi. P.S, şunları anlattı: "Yaralı bir çocuk vardı. 14 yaşlarında artık halüsinasyon görmeye başlamıştı ve bana hep 'anne' diyordu. En son öldüğünü söylediler. Yaralı çocuklar onlar için kesinlikle ayak bağı ve ölüme terk ediliyorlar. Yine tanık olduğum, yaralı çocukların kucaklarına el yapımı patlayıcı verip, patlatıyorlardı." P.S, PKK'nın dağ kadrosuna katılıma ilişkin "Öncelikle HDP il binasının üst katındaki gençlik yapılanması ile ilişkiye geçeceksiniz veya Özgür Yurttaş dernekleri vardı. Oraya gidip, geleceksiniz. Dernekler sizi HDP'ye yönlendiriyor. Oradan gönderiliyorsunuz" dedi.

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HDP’lilerden şehit yakınlarına tehdit

Diyarbakır Kulp’ta, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto için yürüyen HDP’li grup, 12 Eylül’de teröristlerin saldırısında şehit düşenlerin yakınlarına hakaret etti ve tehditler savurdu. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren gerginlikte iki gruptan aralarında HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.