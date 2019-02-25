Biz kendi hattımızdaydık

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile kılavuz lokomotifin kafa kafaya çarpışması sonucu 3’ü makinist 9 kişini yaşamını yitirmiş, 92 vatandaş da yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kazada yaralı kurtulan tek makinist olan Kenan G.’nin “müşteki şüpheli” sıfatıyla ifadesi alındı.

BİR ANDA ÇARPIŞMA OLDU

Olay günü kılavuz lokomotifin ikinci makinisti olduğunu anlatan Kenan G., görev yaptığı iki sene boyunca YHT Ankara Gar’dan sevklerin Hat 1’den, YHT Ankara Gar’a kabullerin ise Hat 2’den yapıldığını söyledi.

Olay günü de Polatlı yönünden Ankara YHT Gar yönüne Hat 2’den döndüklerini söyleyen G., Eryaman İstasyonunda birinci makinist Kadir Ünal’ın, trafik kontrolörü ile görüştüğünü ve kontrolörün “yavaş gelin” dediğini aktardı. G., “Yavaş bir şekilde YHT Ankara Gar’a doğru seyir halindeydik. Bir anda çarpışma oldu. Çarpışmanın nasıl olduğunu, nerede olduğunu hatırlamıyorum. Biz kendi hattımız olan Hat 2’den ilerliyorduk. YHT’nin neden Hat 2’den geldiğine dair herhangi bir şey duymadım” dedi.

BİZİM KUSURUMUZ YOK

Kaza sırasında yaşamını yitiren makinist Kadir Ünal ile kendisinin bir kusuru olmadığını kaydeden G., “Biz her zamanki hattımızda yavaş bir şekilde seyir halindeydik. 1. makinist, koltuğuna oturduğu sırada hangi hatta girdiğini fark edebilir. Karıştırması ve hangi hatta girdiğini görmemesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.





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