Biz kendi seçmenimizi kandırdık size ne!

14 Mayıs gecesi, CHP yandaşı ANKA’nın verileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı önde gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın “Biz kazanıyoruz, Öndeyiz” açıklamasının yankıları sürüyor. Özellikle İmamoğlu ve Yavaş’ın neden bu manipülasyona ortak oldukları tartışılırken CHP’li Dursun Çiçek’ten skandal bir savunma geldi.

SEÇMENİ KANDIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Haber Global televizyonundaki bir programa katılan Çiçek, seçmeni kandırdıklarını itiraf etti. Alaycı bir tavırla konuşan Çiçek, “Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?” dedi. Çiçek’in bu sözleri büyük tepki çekti.

KAZANAMAYACAĞINI BİLİYORDUK

CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den de seçim akşamına ilişkin itiraf gibi açıklama geldi. Şahin, “Biz de yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP’li dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı. Sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz ben de CHP Genel Merkezi’ndeydim. Saat 8 itibarıyla üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi” dedi.

DIŞARIDAN MANİPÜLASYON YAPILDI

Seçim gecesi, AA ve ANKA’nın AK Parti’yi önde gösteren verilerine karşı CHP’liler, kendi verilerini dayanak göstererek 14 Mayıs’ı germişti. Kılıçdaroğlu’nun medya ve iletişimden sorumlu başdanışmanı olan Tuncay Özkan, FETÖ’nün kaos olsun diye dışarıdan manipülasyon yaptığını söylemişti. CHP’ye yakın gazetecilere göre de CHP Genel Merkezi o akşam saat 20.00’de Erdoğan’ın %49, Kılıçdaroğlu’nun %45 alacağını görmüştü.











