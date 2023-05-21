"Yalan söylemeyi beceremiyorum" Bu da yalan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yardımcısı ilan edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi verdiği ‘Öndeyiz’ ve ‘Kazanıyoruz’ gibi manipüle açıklama yapmasına rağmen kendisi “Tabii bir iddiamız var. Kesin alırız noktasında değildik ama alma ihtimalini görüyorduk” ifadeleri ile kendini açığa düşürdü. İmamoğlu, seçim gününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ANKA Haber Ajansı’nın verilerinde de bile önde gittiğini görmezden gelip Anadolu Ajansı’nı suçlamaya devam etti.

İLK TURDA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMAK GÜÇ

FOX TV’ye konuşan Ekrem İmamoğlu, birinci turdan üzgün olduğunu belirterek, “Birinci turda ben daha iyisini bekliyordum. Bu şu değil, biz ilk turda alırız… Tabii ki bir iddiamız var. Kesin alırız noktasında değildik ama alma ihtimalini görüyorduk. 2 rakibin olduğu yerde matematiksel olarak ilk turda çoğunluğu sağlamak gerçekten güç. Biz 2 puan daha yukarı alma ihtimalini yüksek görüyorduk” dedi.

İTİRAZLARIMIZ SONUCU DEĞİŞTİRMEZ

İmamoğlu, Yavaş ile o gece neden açıklama yaptığını, “Bizim çıkıp konuşmamız önemliydi. Bizim sistemimiz çalıştı. Onursal Adıgüzel’in hakkını yemeyelim. O arkadaşımız sistemin çalışması için güzel hizmetler yaptı. Elimizde bir verdi vardı. CHP’den gelen veriler var. O veriler üzerine çıktık söyledik. 2 gün önceki toplantıda, o gece Kılıçdaroğlu’nun dışında o geceyi anons eden biz olacaktık. Karar vermiştik. Biz Mansur Yavaş ile oyunu bozduk. 3 bin sandığa müracaat ettik. Ama sonucu değiştirmiyor” diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.

Son konserimiz olabilir!

Seçim hezimetini gölgelemek isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, korku iklimi oluşturmaya başladı. Önceki gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk Orman Çiftliği’nde kutlama etkinliğine katılan Yavaş, “Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim” dedi. AK Parti döneminde demokrasi ve özgürlük noktasında atılan adımları gölgeleyen ve sanki Türkiye’de hiç konser verilmiyormuş izlenimi yaratan Yavaş, “Yaşadığınız günleri sorgulayın. Sudan bahanelerle, birilerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı” yalanlarına sarıldı.

AA sonuçları isabetli bir şekilde aktardı

Muhalefetin tüm algı operasyonlarına rağmen Anadolu Ajansı seçim gecesi başarılı bir sınav verdi. Anadolu Ajansı’nın (AA) 2 bin 500 personeliyle sandık başlarından topladığı verilerle ulaştığı sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarıyla yüzde yüze yakın oranda örtüştü. AA’nın, Erdoğan’ın oy oranını yüzde 0,02, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin oy oranlarını yüzde 0,01 farkla, Sinan Oğan’ın oy oranını ise tam isabetle abonelere ulaştırdığı görüldü.







