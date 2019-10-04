Bize destek olun

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eyleminde bir ay geride kaldı. Eyleme 31'nci günde Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla gelen anne Süheyla Demir katıldı. Eylemdeki aile sayısı 51 oldu. Anne Demir, kızı Hayal'in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

YÜREĞİMİZE BİR SU SERP

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, "Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı" dedi. Kızı Hayal'e seslenen anne Demir, "Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim" ifadelerini kullandı.

BU ACI CANIMIZA YETTİ

Türkiye'deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, "Siz de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz" diye konuştu.

Artık anneler ağlamasın

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan anneler.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Bingöl'den kanaat önderleri, Kocaeli ile Sakarya'dan vatandaşlar ile Diyarbakır'dan kız Kuran kursu öğrencileri anneleri ziyaret etti ve onlara desteklerini iletti. Hamidiye Yatılı Kız Kuran Kursundan gelen öğrenci, öğretici ve velileri anneleri ziyaret etti.

VATAN BİZE EMANET

Kurs öğreticisi Semra Çiftçi, annelerin acılarına ortak olmak için öğrenci ve velilerle geldiklerini, anneler için dua ettiklerini söyledi. Çiftçi, "İnşallah, Rabb'im annelere yardımcı olur, evlatları sağ salim yanlarına döner. Hiçbir anne istemez çocukları böyle olsun. Artık annelerin ağlamasını istemiyoruz. Dileğimiz, hiçbir anne ağlamasın, bu yönde dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftçi, öğrencilerin başörtüsünde yer alan Arapça "Vatan" ve Türkçe "Bize emanet" yazılarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Kuran kurslarında yetişen kızlarımız ileride bir anne olacak. Onların yetiştirdiği evlatlar da inşallah hayırlı evlatlar olacak. Vatanı da onlara emanet edeceğimizden bu nedenle başörtülerinde 'Vatan bize emanet' yazılıyor."

BERABERLİKTEN KUVVET DOĞAR

Anneleri Bingöl'den ziyarete gelen yaklaşık 25 kişilik heyetten oluşan kanaat önderleri adına konuşan Atik Korkutata da aileleri hak davasının haklı mensupları olarak gördüklerini söyledi. Korkutata, "Devlet, millet, ümmet birliği, vahdeti için o kuvvet ve kardeşlik pekişsin diye dua ediyoruz, hakkı orada görüyoruz. Birlik ve berberlikten kuvvet doğar" ifadelerini kullandı. Kocaeli ve Sakarya'dan anneleri ziyarete gelenler de ailelere destek açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi raporlaştıracak

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, aileleri dinledi.