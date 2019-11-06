Bizi aldatamazlar

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güvenli bölge ve buralardan teröristlerin temizlenmesi konusunda önemli mesajlar verdi:

Fırat Kalkanı Harekatı’yla 3 binin üzerinde DEAŞ ve 600 YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DEAŞ’a karşı kazanılan bu muazzam başarı karşısında dahi samimiyetle Türkiye’nin yanında yer alan olmadı. Çünkü bunlar kendileri zaten DEAŞ’la beraber hareket ediyorlar. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecek.

BİZİ ALDATAMAZLAR

Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla, muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi ‘Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı’ laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat’ta ne de Münbiç’te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Aynı şekilde Rasulayn’ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil. Bir taraftan zaten ‘Petrolü ben çok severim’ dediği zaman ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Oraları bu teröristler işletiyordu. Bütün geçim kaynakları orasıydı. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.

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NEYLE İZAH EDECEĞİZ

Rusya ile mutabakatımız çerçevesinde devriye çalışmalarını yürütürken maalesef ABD de terörist örgüt YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevini yapıyorlar kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika’nın bu terör örgütleriyle yapılmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok. Durumdan vazife çıkarıyor, öyle şey olamaz.

FETÖ’yle mücadelede kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda FETÖ ile mücadeleyi zaafiyete uğratacak tutum ve davranışlara izin verilmeyeceği vurgulandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde: Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konuları ele alınmıştır.

Türkiye’nin haklı mücadelesini uluslararası kamuoyuna anlatmak ve daha önce eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetli bir biçimde ülkemiz aleyhinde sürdürülen kara propaganda faaliyetleri ile mücadele etmek amacıyla stratejik iletişim kanalları, yumuşak güç unsurları ve parlamenter diplomasi araçlarının nasıl daha iyi kullanılabileceği hususu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir. Kurulda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zaafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır.

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F-35’lerin de alternatifi var

F-35’ler konusunda ABD’nin takındığı tavrı eleştiren Erdoğan, “Projesinde olduğumuz savaş uçaklarımızı bize teslim etmek istemediler. Biz de kendi savaş uçağımızın üretim çalışmalarını hızlandırdık. Alternatif uçakları da araştırmaya başladık. Her şeyin alternatifi var” dedi. Erdoğan, “ABD F-35’leri vermediği takdirde Rusya’dan savaş uçağı alımı olacak mı?” sorusuna ise “Bu kadar böyle çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz? S-400’ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, değil mi? Aldık mı, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Biz bu konuda nasıl S-400’de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız” karşılığını verdi.

Esefle karşıladım

Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına da cevapladı. ABD ziyaretine ilişkin soruya Erdoğan, “Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşeceğiz, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” ifadelerinin sorulmasına karşılık Erdoğan, “Arkadaşlar kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili ‘facia’ ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Burs müjdesi

Konuşmasında öğrencilere müjde veren Erdoğan, 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursunun 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacağını dile getirdi. Erdoğan, öğrenim kredisi rakamlarının da yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden rahatsız olanlara da “Acaba Gazi, parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi? Milletimiz buna yaklaşık yüzde 52 ile ‘Evet’ dedi mi? Dedi. Bundan sonra sizin konuşmanız lafügüzaftır” karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı, ekonomide de döviz, faiz ve enflasyon üzerinden oynanan oyunu da bozduklarını belirterek, “Önceki Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. Faiz düşünce hava değişti. Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük” dedi.

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