Bizi alın diyecek halimiz yok

Anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

AB’nin Türkiye’ye tavrını eleştiren Erdoğan, “Her şeyden önce tabi Türkiye-AB süreci içerisinde ne yazık ki sene 63 sene 2017. 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Şu anda tabi Fransa’da AB’nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi bir başka ülke AB’de yok. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35’e çıktı. Tabi bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Sürekli olarak ‘ne olur artık bizi de alıverin’ diyecek halimiz de pek yok. Bunu Fransa’dan söylüyorum, buradan sesleniyorum” dedi.

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ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tek tek ele aldığımızda NATO’da beraberiz. Bizim stratejik ortaklığımız da var. Bugün Eurosam ile anlaşmayı imzaladık, bu da çok önemli bir adım. İtalya’yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da atmış olduk. Bundan sonrası süratle yola çıkmak, üretimine geçmek. Tabi bir başka adım da özellikle THY ve Airbus arasındaki imza altına alışımız, bu da önem arz ediyor. Aselsan, Roketsan ve Eurosam konsorsiyumu olarak adımı atmış bulunuyoruz.

DOSTLARIMIZA SESLENİYORUM

Biz teröre 40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Ülkemizin içinde DEAŞ’a karşı mücadelemiz var. Sınırımızda Suriye’ye karşı mücadele var. Şu anda da her an DEAŞ ile mücadelemizi sürdüreceğimiz gibi, şimdi dostlarımıza sesleniyorum. Aynı şekilde PYD-YPG, PKK’nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir. Maalesef bazı dostlarımız hala YPG’yi PYD’yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ’a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki yeni yeni planlamalar yapılıyor, onlara daha farklı yaşam zemini hazırlanıyor.”

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YAKIN İSTİŞAREYE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri arasında yaşananlara da değinerek, “Gerçekten dostum Macron, o dönem içerisinde kendisi de şahsım da sürekli olarak telefon diplomasisiyle buralarla görüşmelerimiz oldu. Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bunları çözebiliriz, bunları sürekli aramızda da görüştük.” diye konuştu. Erdoğan, “Kudüs-Filistin” konusunda ileriki dönemde atılabilecek adımlarda da Fransa ile yakın istişare içerisinde olunacağına işaret etti.

TÜRKİYE’DE DE YARGI BAĞIMSIZ

Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Dolayısıyla Batı, her zaman bize ‘Yargı bağımsızdır’ diyor. Türkiye’de yargı bağımlı değil ki. Türkiye’de de yargı bağımsız. Ve bağımsız yargı, kendi kararını kendisi oluşturuyor. Kendisi de kararını veriyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek, kendilerine göndereceğim. Fakat şunu bilmelerini isterim; terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o ‘düşünce adamıdır’ diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar”

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Gezi'nin aktörlerinden birisi

Bir Fransız gazetecinin “Görüşmelerde hangi konulardan bahsedildi, Osman Kavala’nın ismi geçti mi?” sorusuna Erdoğan, “Kavala’nın avukatları var, iyi. Burada da demek ki bu avukatlar bayağı iş görüyorlar, çalışıyorlar ama bunlar, Türkiye’de İstanbul’daki 2013 Gezi olaylarının perde arkasındaki, geri planındaki aktörleri olduğunu ben hanımefendiye hatırlatayım da onun üzerinde de bir çalışma yapsın, isabetli olur.” karşılığını verdi.