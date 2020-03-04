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POLİTİKA

Bizi de askere alın

İdlib’de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Türkiye’nin dört bir yanından TSK’nın başlattığı Bahar Kalkanı’na katılmak için CİMER’e gönüllü askerlik başvurusu yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter’dan paylaştığı mesajlardan biri şöyle: Kimsem yok, devlet büyütüp yetiştirdi. Devlete borcumu ödemek istiyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bahar Kalkanı Harekatı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönüllü askerlik mesajları yapmaya başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER’e gelen gönüllü askerlik ve destek mesajlarını paylaştı. Altun, Twitter’dan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise necip Türk milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” paylaşımında bulundu.

Fahrettin Altun

BOTLARI TEMİZLERİM

Paylaşımında Bahar Kalkanı Harekatı’na katılmak için vatandaşlar tarafından CİMER’e yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarına yer veren Altun, bazılarının cephede savaşmaya, bazılarının da askerlerin botlarını temizlemeye, yemek yapmaya talip olduğunu belirttiği mesajlardan bir bölümü şöyle:

* Cumhurbaşkanım... Ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum İdlib’e, savaşmaya. Allah’ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin.

* Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken benim burada durmam kanıma dokunuyor.

* Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmememesi uğruna ölürüm. ‘Gel’ dediğiniz anda kapıdayım.”

SIRA BİZLERDE

  • * Bizler gönüllü, bir kuruş bile para almadan askerlik yapmak istiyoruz. Şehitler görevlerini yaptı, sıra bizlerde.
  • * Kanunen uygunsa eğer Suriye milli ordusu saflarına katılıp Mehmetlerimizin mühimmatını taşır, erzak taşır, kamuflajlarını yıkar, botlarını temizlerim. Ülkem için canımı vermeye askerlerimizin hizmetçisi olmaya hazırım.

KANIMIN SIN DAMLASINA KADAR...

* Kefenimizi giydik bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasam bile komutanlarımın çantalarını, malzemelerini, botlarını temizlerim.

* Kanımın son damlasına kadar devletim, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezanımızın ve Kur’anımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye varım. Ben bir kadınım. Yeri geldi elim silah tutar, yeri geldi yemek yaparım, yeri geldi malzeme taşırım.

Gaziyim emrinizi bekliyorum

  • Destek mesajlarında bir gazinin duygu yüklü ifadeleri şöyle yer aldı: “Sayın Cumhurbaşkanım, terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olan emekli bir jandarma astsubayım. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman ordumuzun Suriye’de ve özellikle son günlerde icra edilen Bahar Kalkanı operasyonundaki kahramanlıklarını imrenerek ve gururla takip ediyor, yanlarında olamadığım için üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Allahım’a bin şükür elim ayağım tutuyor ve her ne kadar gaziliğim sebebiyle hızlı koşamasam bile yürüyebiliyorum. Kahraman Mehmetçiklerimiz orada şehit olurken evde oturmak gücüme gidiyor, kanıma dokunuyor. Emirlerinizi bekliyor, böyle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız olmanızdan dolayı Allah’a şükrediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

Şehadeti çok görmeyin

* Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına.

*Gönüllü olarak orduya katılmak istiyorum. Kimsem yok, devlet büyütüp yetiştirdi. Devlete borcumu ödemek istiyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.

*Cumhurbaşkanımdan tek isteğim, biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Bu canı gönünden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum. Hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilme adına.

Işıklar Mehmetçik için yandı

  • Türkiye’nin bir çok şehrindeki öğrenci yurtlarının ışıkları Bahar Kalkanı harekatındaki Mehmetçik için yakıldı. Yurt bahçelerine çıkan öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde Suriye’nin İdlib kentinde yürütülen mücadeleye destek verdiler.

İki öğrenci Türk bayrağını selamlayıp göndere çekti
OYNAT 00:00
İki öğrenci Türk bayrağını selamlayıp göndere çekti
İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit edilmesi nedeniyle Şaban Öğünç İlkokulunda Türk bayrağı yarıya indirildi. 1 Mart Pazar günü okulun bahçesinde oynarken Türk bayrağının yarıya indirilmiş olduğunu gören öğrenciler Doğukan Üstev ve Hakan Itır, bayrağın karşısına geçerek saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler bayrağı selamladıktan sonra göndere çekti. Öğrencilerin bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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