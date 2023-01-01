Bizim için AB bitmiştir

Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partileri için “Şimdi birbirlerini yiyorlar. Şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Şimdi birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar” dedi. MHP Genel Merkezi'ndeki MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik, "Vatansızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim" diye konuştu.
BİZİM İÇİN AB BİTMİŞTİR
Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'na da değinen Bahçeli, "Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir” dedi. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayı toplayacaklarını açıklayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem kırk dereden su getiriyor, madem gözünüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onları dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz.
HIRSI AKLININ ÖNÜNDE
'Bu Meclis Gazi Meclis değildir' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir. Gerçekten Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur.