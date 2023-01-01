Bizim için AB bitmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partileri için “Şimdi birbirlerini yiyorlar. Şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Şimdi birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar” dedi. MHP Genel Merkezi'ndeki MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik, "Vatansızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'na da değinen Bahçeli, "Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir” dedi. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayı toplayacaklarını açıklayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem kırk dereden su getiriyor, madem gözünüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onları dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz.