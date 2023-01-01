|
Gündem

Bizim için AB bitmiştir

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'na tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir” dedi. Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu için de "Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır" diye konuştu. Bahçeli, 14. Olağan Kurultayı 17 Mart'ta toplayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partileri için “Şimdi birbirlerini yiyorlar. Şimdi birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Şimdi birbirlerine demedik laf bırakmıyorlar” dedi. MHP Genel Merkezi'ndeki MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik, "Vatansızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim" diye konuştu.

BİZİM İÇİN AB BİTMİŞTİR

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'na da değinen Bahçeli, "Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir” dedi. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayı toplayacaklarını açıklayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem kırk dereden su getiriyor, madem gözünüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onları dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz.

HIRSI AKLININ ÖNÜNDE

'Bu Meclis Gazi Meclis değildir' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir. Gerçekten Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur.


MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak
MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda kongre takviminin ele alındığını belirten Bahçeli, "Dördüncü olağan kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız" dedi. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını belirten Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak amacıyla başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Soydaşlarımız yalnız değildir" diye konuştu.


#Devlet Bahçeli
#Politika
#Avrupa Birliği
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milan - Newcastle United Canlı Skor