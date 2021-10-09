​‘Bizim Yunus Sempozyumu’ başladı

Eyüpsultan Belediyesi ve UNESCO iş birliğiyle gerçekleşen ve ‘Gelin Tanış Olalım’ sloganıyla düzenlenen sempozyuma; İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.
- Sempozyumda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yunus Emre 13. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biridir. Güzel eserler bırakmıştır. Yunus Emre. Türkçeyi en güzel ve en iyi şekilde aktarılmasını sağlayan önemli isimlerden biridir. Yunus Emre insan odaklı bir yapının temsilcisiydi. Yunus Emre “bizim düşmanımız kindir” diyor. İnsanlığın sevgiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.