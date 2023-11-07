Blinken mesajı aldı

Orta Doğu turuna çıkan ABD’nin Yahudi Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın son durağı Türkiye oldu. Önceki gece Türkiye’ye gelen Blinken, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştü. İkilinin basına kapalı buluşması 2,5 saat sürdü. Görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan, Blinken’a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

SİVİLLERE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf mutabık kaldı. Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynaklar, “Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı” ifadelerini kullandı. Görüşmede, Fidan, Blinken’a Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının, altyapının tahrip edilmesin kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

YÜKSEK ÇABA GÖSTERİYORMUŞ!

Blinken, Türkiye’den ayrılmadan önce ziyaretine ilişkin konuştu. Blinken “Sivil kayıpları azaltabilecek adımlar için konuştuk. Büyük miktarda yardımın Gazze’ye ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarı. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta daha rehineler konusu” dedi.

Protestolarla gitti

Blinken’ı taşıyan uçak önceki gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaparken, Türkiye’den üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi. Uçağın iniş yaptığı apronun ışıkları açılmadı. Blinken’ı Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Blinken’ın geçiş güzergahında yer alan bir köprünün üzerine İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanarak Blinken’ı protesto etti.

Katile ‘katil’ denir

Dışişleri Bakanlığı önüne gelen Avukat Gülden Sönmez, Blinken’e tepki gösterdi. Sönmez, “İçeride çocuk katili var. Killer (katil) Blinken” sloganları attı. Sönmez X hesabından da “Söylenmesi gerekeni söyledim, yapılması gerekeni yaptım. Gözaltına alınmıştım. Blinken uzaklaşana kadar tuttular sonra kısa sürede bırakıldım. Katile katil olduğunu söyleyerek defetmek boynumuzun borcuydu” paylaşımı yaptı.







