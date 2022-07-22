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POLİTİKA

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu

Ukrayna ile Rusya’nın tahıl sevkiyatı için Türkiye’nin arabuluculuğunda yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tahıl koridorunda imzalar bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde atıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz üzerinden yapılacak sevkiyatlarla ilgili Ankara'nın rolünü vurgulayarak, "Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu. Bu tarihi bir anlaşmadır. Türk hükümetine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterresten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğanın ısrarlı çabalarıyla oldu
Guterres - Erdoğan

Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı.

"Karadeniz'de umut ışığı var"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı. Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Şu anda bunun olmasını sağlayan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu
OYNAT 00:22
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu
Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı. Guterres, 'Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Şu anda bunun olmasını sağlayan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum' dedi.


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"Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu"

Tahıl koridoru uzlaşısına işaret eden Guterres, "Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, tüm engelleri aştınız ve yeni bir girişimin önünü açtınız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hükümetine güveniyoruz"

Guterres, "Bu herkesin çıkarına olacaktır. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet, buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Çabamızı artırıyoruz ki BM sözünü tutabilsin." dedi.

Tarihi bir adım

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