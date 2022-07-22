Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı.

"Karadeniz'de umut ışığı var"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı. Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Şu anda bunun olmasını sağlayan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

OYNAT 00:22 BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı. Guterres, 'Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Şu anda bunun olmasını sağlayan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

"Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu"

Tahıl koridoru uzlaşısına işaret eden Guterres, "Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, tüm engelleri aştınız ve yeni bir girişimin önünü açtınız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hükümetine güveniyoruz"

Guterres, "Bu herkesin çıkarına olacaktır. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet, buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Çabamızı artırıyoruz ki BM sözünü tutabilsin." dedi.