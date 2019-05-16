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EĞİTİM

BM hedefleri için etkileşim şart

Teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Stanford’da konuşan Enver Yücel, “BM’nin gösterdiği küresel hedeflere ulaşmak için küresel destek ve etkileşim geliştirmek gerektiriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yücel, öğrenci ve akademisyenlerle konferansın ardından fotoğraf çektirdi.
Enver Yücel, öğrenci ve akademisyenlerle konferansın ardından fotoğraf çektirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversitenin Yapay Zeka laboratuvarında geliştirilen robotları inceleyen Yücel, ardından üniversitenin akademisyen ve öğrencilerine konferans verdi. Ülkelerin eğitim, teknoloji ve sağlık gibi konularda iletişim halinde olması gerektiğinin altını çizen Enver Yücel, “Eğitime erişimde eşitliğin sağlanması ilk aşmamız gereken zorluk olsa da bunu aştıktan sonra ise hakkaniyeti sağlamamız gerekiyor” dedi.

GLOBAL OLMAK ZORUNDAYIZ

Belirlenen hedefler doğrultusunda ülkeler arasında iş birliğine dikkat çeken Yücel şöyle devam etti:“Artık tek bir ülkenin bu kadar önemli sorunları, tek başına çözmesi mümkün görünmemektedir. Yani global olmak zorundayız. BM’in gösterdiği küresel hedeflere ulaşmak için hem her ülkenin özelinde farklı tasarımlar geliştirmek hem de küresel etkileşimi gerektiriyor. İşte bunun için de ‘Dünya Vatandaşı’ olmak gerekir. Eğitimin de dünya vatandaşlarını yetiştirmesi gerekmektedir.”

  • Eğitim dijitalleşmenin önünde olmalı
  • Dijital dönüşümün gelecekte her alanı kapsayacağını belirten Enver Yücel, “Teknolojiye bağlı olarak da birçok meslek yerini yeni mesleklere bırakacağı öngörülüyor. Eğitimde de dijitalleşme ve dönüşüm Dünya’daki gelişmelere paralel olarak gerçekleşmeli hatta onun da önünde olmalıdır. Eğer Endüstri 4.0 var ise eğitimde 5.0’ı hayata geçirmeliyiz. Bizler de kurum olarak, Endüstri 4.0’ın lokomotifi eğitimdir, dedik ve Eğitim 5.0 olursa Endüstri 4.0 olur anlayışı ile hareket ediyoruz” dedi.

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