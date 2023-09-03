|
Gündem

BM - Rum ittifakından geri adım: Yola geldiler

Türkiye ve KKTC’nin kararlı duruşu sayesinde Rumlar ve destekçileri BM geri adım attı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Pile-Yiğitler yolunun iyileştirilmesi ve genişletilmesi konusunda KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında uzlaşı sağlandı. Edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) koordinasyonunda Türk ve Rum temsilcilerin olduğu bir komite kurulacak. Bundan sonraki çalışmalar bu komite öncülüğünde yürütülecek.

HEM SAHADA HEM MASADA

Komite, hem yolun yapım sürecinde hem de bölgenin imarında etkin rol oynayacak. Edinilen bilgiye göre henüz taslak aşamasında olan anlaşma, kısa süre içerisinde resmiyete dökülecek. Kurulacak komite ile bölgenin imara açılacağını ve böylece hem bölgenin gelişeceğini hem de imkânsızlıklar sebebiyle bölgeyi terk eden Türklerin bölgeye geri döneceği belirtiliyor. KKTC kaynakları gelişmeyi olumlu değerlendiriyor. Kaynaklar, anlaşma ile hem sahada ulaşılan zaferin masada da tescilleneceğini belirtiyor.

BM ARAÇLARI DOZERLE SÜPÜRÜLDÜ

KKTC’nin önceden bilgilendirerek çalışmalarına başladığı Yeşil Hat üzerindeki Pile köyündeki yol projesine BMBG müdahale etti. BMBG’nin müdahalesinin ardından Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, yolun belli kısımlarına tel örgü, beton ve araç yerleştiren BM güçlerine karşı kepçe operatörlerine “Yolu temizleyin” emri verdi. Yaşanan krizin ardından çözüm için diplomatik temaslar başladı. 11 kilometrelik yolun, 1,5 kilometresinde dolgu çalışmasının ardından asfaltı dökülmüş, ekipler ise temasların bitmesini bekliyordu. Uzlaşı ile birlikte çalışmalar yeniden başlayacak.




#Pile Yolu
#Birleşmiş Milletler
#KKTC
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını