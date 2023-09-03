BM - Rum ittifakından geri adım: Yola geldiler

Pile-Yiğitler yolunun iyileştirilmesi ve genişletilmesi konusunda KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında uzlaşı sağlandı. Edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) koordinasyonunda Türk ve Rum temsilcilerin olduğu bir komite kurulacak. Bundan sonraki çalışmalar bu komite öncülüğünde yürütülecek.

Komite, hem yolun yapım sürecinde hem de bölgenin imarında etkin rol oynayacak. Edinilen bilgiye göre henüz taslak aşamasında olan anlaşma, kısa süre içerisinde resmiyete dökülecek. Kurulacak komite ile bölgenin imara açılacağını ve böylece hem bölgenin gelişeceğini hem de imkânsızlıklar sebebiyle bölgeyi terk eden Türklerin bölgeye geri döneceği belirtiliyor. KKTC kaynakları gelişmeyi olumlu değerlendiriyor. Kaynaklar, anlaşma ile hem sahada ulaşılan zaferin masada da tescilleneceğini belirtiyor.