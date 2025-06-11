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BM'den korkutan rapor: Küresel doğurganlık oranlarında tarihi düşüş

BM'den korkutan rapor: Küresel doğurganlık oranlarında tarihi düşüş

09:2111/06/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun yayımladığı son rapora göre, dünya çapında doğurganlık oranlarında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanıyor. Uzmanlara göre bu gerilemenin temel nedeni, bireylerin çocuk sahibi olma arzusu taşımasına rağmen çeşitli engeller nedeniyle bunu gerçekleştirememesi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 14 ülkeden 14 bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, katılımcıların beşte biri istedikleri sayıda çocuk sahibi olmadıklarını ya da olamayacaklarını düşünüyor.


Çalışmaya Güney Kore, Tayland, İtalya, Macaristan, Almanya, İsveç, Brezilya, Meksika, ABD, Hindistan, Endonezya, Fas, Güney Afrika ve Nijerya’dan katılımcılar dahil edildi. Bu ülkeler dünya nüfusunun üçte birini temsil ediyor.


Asıl sebep ekonomik güvensizlik


Katılımcıların yüzde 39’u çocuk sahibi olamamayı ekonomik zorluklara bağlarken, yalnızca yüzde 12'si tıbbi nedenleri (kısırlık vb.) gerekçe gösterdi. Ev içi yük paylaşımında yaşanan eşitsizlik ise kadınlar için önemli bir engel olarak öne çıktı.


UNFPA Direktörü Dr. Natalia Kanem, sonuçları şöyle değerlendirdi:


Dünya doğurganlık oranlarında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşıyor. İnsanlar hala iki ya da daha fazla çocuk sahibi olmak istiyor. Ancak birçok kişi, arzu ettiği aile yapısını kuramıyor. Asıl kriz, burada yatıyor.


Rapora göre, hem erkekler hem de kadınlar iklim değişikliği, savaş ve ekonomik belirsizlikler gibi geleceğe dair kaygılar nedeniyle daha fazla çocuk yapmaktan kaçınıyor.


UNFPA, birçok ülkenin düşük doğurganlık nedeniyle yaşlanan nüfus, iş gücü açığı ve artan emeklilik maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.




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