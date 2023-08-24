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BM’yi Rumlar kışkırtıyor

Kıbrıs’ta iki devletli modeli reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler’i kışkırtarak adada huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor. Rum yönetimi, Rusya ve Azerbaycan’ın KKTC’nin uluslararası kamuoyunda kısmen de olsa tanınmasına vesile olacak adımlarından da rahatsız.

Uğur Duyan
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye’nin enerji üssüne dönüşmesiyle birlikte Mısır ve İsrail’in de kaynaklarını Ada üzerinden aktarma planları da Rum tarafını endişelendirdi. Rum yönetimi, yaşanan gelişmeleri karşı Pile’deki yol çalışmasını bahane ederek, BM’nin Türk tarafına müdahale etmeye teşvik edici adımlar atıyor. Yeni Şafak’a konuşan KKTC hükümet kaynakları, “Uluslararası arenada tanınırlığına vesile olacak bu adımın devamı gelirse Rum tarafının adayı tamamen kontrol etme planı suya düşer” ifadelerini kullandı.


GAZ KORİDORU RAHATSIZLIĞI

Kaynaklar, kapalı Maraş’ın yeniden açılması kadar Mısır ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerinin Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye taşıma planının, Atina başta olmak üzere Rum tarafını rahatsız ettiğini bildirdi.


#Kıbrıs
#BM
#Rum
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