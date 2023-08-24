BM’yi Rumlar kışkırtıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz." denildi. Açıklamada Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.