BM’yi Rumlar kışkırtıyor

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Türkiye’nin enerji üssüne dönüşmesiyle birlikte Mısır ve İsrail’in de kaynaklarını Ada üzerinden aktarma planları da Rum tarafını endişelendirdi. Rum yönetimi, yaşanan gelişmeleri karşı Pile’deki yol çalışmasını bahane ederek, BM’nin Türk tarafına müdahale etmeye teşvik edici adımlar atıyor. Yeni Şafak’a konuşan KKTC hükümet kaynakları, “Uluslararası arenada tanınırlığına vesile olacak bu adımın devamı gelirse Rum tarafının adayı tamamen kontrol etme planı suya düşer” ifadelerini kullandı.
GAZ KORİDORU RAHATSIZLIĞI
Kaynaklar, kapalı Maraş’ın yeniden açılması kadar Mısır ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerinin Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye taşıma planının, Atina başta olmak üzere Rum tarafını rahatsız ettiğini bildirdi.